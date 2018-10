Tips voor relatiegeschenken om je start-up te promoten

Promotie is iets wat onmisbaar is voor bedrijven, ongeacht hun grootte. Als je echter net begint is het bijna het belangrijkste om te doen: zorgen dat je organisatie breed bekend wordt. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door het gebruik van relatiegeschenken. Je denkt misschien dat promotionele producten een onnodige investering zijn in de beginfase van de bedrijfsontwikkeling, maar in werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. Elke cent die je uitgeeft om je business te promoten is een cent die je, als je alles goed doet, in meervoud terug verdient.

Relatiegeschenken zijn heel geschikt om te personaliseren met bijvoorbeeld je bedrijfslogo, de url van de website en contactgegevens. Relatiegeschenken bedrukken kun je makkelijk en snel bij een online printer laten doen, waar je een breed assortiment producten vindt. Met dat in gedachten zijn hier enkele promotionele producten die je kunt gebruiken en die een geweldig effect kunnen bereiken.

Relatiegeschenken in grote aantallen

Pennen, potloden en andere schrijfinstrumenten maken geweldig relatiegeschenken, omdat ze klein en lichtgewicht zijn en gemakkelijk in bulk verkrijgbaar zijn. Als je op een beurs bent, zorg dan dat iedereen die naar je toekomt wegloopt met een van jouw pennen. Ook op netwerkborrels en tijdens promotionele activiteiten is het aan te raden schrijfwaar uit te delen. Zo nemen (potentiële) klanten jouw bedrijfsnaam overal mee naar toe, waar ze ook heen gaan.

Promotie met drinkwaar

Iedereen houdt van een goede kop thee of koffie, en een gepersonaliseerde mok is een ideale manier om je bedrijf terloops te promoten. Het is wel belangrijk dat de beker van goede kwaliteit is, aangezien de kwaliteit van het product in het hoofd van de gebruiker zal reflecteren op de algemene kwaliteit van jouw bedrijf.

Breed verspreide promotie

Tassen zijn een ideaal relatiegeschenk voor bedrijven, omdat ze nuttig zijn, en iedereen waardeert het als ze iets ontvangen wat nuttig is. Daarnaast zijn tassen een perfect middel voor brede promotie. Denk eens aan de merkzichtbaarheid die je krijgt, want overal waar de persoon die de tas draagt komt, zal de naam van je bedrijf getoond worden. Door te kiezen voor katoenen tassen, laat je ook zien dat jouw organisatie oog heeft voor en bijdraagt aan een beter milieu.

Homeware als relatiegeschenk

Het is niet alleen in de zakelijke arena waar je meer zichtbaarheid kunt bereiken om een waardevol merk te creëren, met een goed doordacht promotioneel product kun je ook rechtstreeks bij mensen thuis adverteren. Goede kwaliteit keukenaccessoires bijvoorbeeld die gebruikt worden, promoten jouw bedrijf bij iedereen die dat huis bezoekt. Een partij als Drukzo.nl biedt bijvoorbeeld mooie wijnaccessoires en handige keukenaccessoires.

Gadgets & Technologie

Functionaliteit is een belangrijke kracht van elk promotieproduct. Dus een goed gekozen gadget zoals een zaklamp, een USB-stick of een smartphone / tablet accessoire laat zien dat jouw bedrijf up to date is met de techologische eisen van jouw klanten. Verder toont het jouw toewijding om hun leven te helpen verbeteren.