Met zijn ontelbare markten, tuinen, paleizen en moskeeën, is Marrakech, ook wel de rode stad genoemd, een bestemming die op iedereens Bucket list zou moeten staan. Het is de vierde grootste stad van Marokko en het is de eerste toeristische hoofdstad van het land. Met een mix van traditioneel en hedendaags en een contrast van kleuren en geuren, zal Marrakech al je zintuigen prikkelen. Bekijk hier onze 5 tips voor een stedentrip naar Marrakech.

Shoppen in Marrakech

Ook bij het shoppen komen traditie en moderniteit samen. Om een idee te krijgen van de rijkdom van het handwerk van de ruim 40.000 ambachtslieden, gaat er niets boven een wandeling in de souks van Marrakech. Deze zijn beroemd vanwege hun diversiteit en de atmosfeer. In de souks kun je authentieke producten ontdekken en kun je afdingen bij de verkopers voor van alles, van eten tot handgemaakte artikelen. Elke souk in de stad heeft zijn eigen naam, volgens de specialiteit die er verkocht wordt. Houd je ogen open in de souks en ontdek de vele schatten die er te vinden zijn. Op slechts een korte wandeling van deze souks ligt de wijk Gueliz, waar afdingen op de prijzen zeker niet mogelijk is. De grootste lokale en internationale merken hebben hier winkels op de hoofdstraten van de stad en in de winkelcentra.

Marrakech’s medina (DJemaa El Fna Square)

Het Djemaa el-Fna-plein – dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat – is gelegen in het hart van Marrakech. Het plein heeft een turbulent verleden omdat het ooit diende als een plaats van openbare executies. Nu is het uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats, shows en handel. Hier kun je toneelstukken in de open lucht bijwonen, en demonstraties van slangenbezweerders, acrobaten en meer zien. Of luister naar verhalenvertellers en breng een bezoekje aan een waarzegster. Muziek en hapje uit de Marokkaanse keuken completeren de sfeer.

Breng een bezoekje aan een van de vele tuinen

Marrakech heeft sinds de oprichting in de 11e eeuw een aanzienlijk groen erfgoed opgebouwd. De stad zit vol tuinen en groene ruimtes in verschillende stijlen waar het heerlijk is om in rond te dwalen. Le Jardin Majorelle, Parc Moulay Abdessalam, de Bahia Palace Gardens, the Secret Garden, boomgaarden Menara Agdal en vele anderen zijn, elk in hun eigen stijl, prachtige plekken van rust, ontspanning en genot.

Breng een bezoek aan een van de vele museums

In Marrakech kun je heerlijk flaneren tussen de vele en gevarieerde musea collecties. De traditionele en populaire kunst is goed vertegenwoordigd in het Dar Si Said Museum, House of Photography, het Museum van Marrakech en Bert Flint. De liefhebbers van hedendaagse kunst kunnen terecht in Museum of Marrakech, dat zich ook richt op werk van hedendaagse kunstenaars. In het Museum of Art of Living Foundation en Dar Bellarj kun je activiteiten en tentoonstellingen van een levendige en dynamische cultuur ontdekken en delen.

Ontspan in een spa of hammam

Als je tijdens een verblijf in Marrakech verlangt naar ontspanning, mag een bezoekje aan een spa of traditionele hammam niet ontbreken. Spa’s in Marrakech zijn uniek in hun decoratie, en bieden een hoogwaardige service. De hamams zijn openbare baden en aanwezig in elke wijk van de stad. Het is aan jou om te kiezen tussen een luxe spa of een traditionele hammam, waar je na de hammam geniet van een volledige bodyscrub en een heerlijke massage.

Natuurlijk is er nog veel meer te ontdekken in Marrakech. Het dynamische nachtleven, zonovergoten terrassen, heerlijk eten en het bewonderen van de architecturale rijkdom door een bezoek te brengen aan een van de vele riads – kleine oosterse paleizen rond een centrale binnenplaats – of het ontspannen in een Menara, een grote tuin met zwembad die typerend is voor de stad, hebben we nog niet eens genoemd. Maar gelukkig ligt Marrakech op slechts iets minder dan vier uur vliegen van Schiphol, en kost het niet zoveel. Stedentrips Marrakech kun je bijvoorbeeld heel voordelig boeken bij budgetluchtvaartmaatschappij Transavia. En als je er eenmaal bent geweest, dan wil je zeker terug!