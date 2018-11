Tips voor het vinden van de juiste sport-bh

Omdat sportbeha’s meestal verborgen zijn onder tanktops en t-shirts, is het gemakkelijk om in de verleiding te komen om ze te vervangen door elke alledaagse beha die we bij de hand hebben, maar dat zou een grote vergissing zijn. Je sport BH is niets minder dan een high-performance workout uitrusting. Het is het belangrijkste in je sporttas samen met je schoenen. Door de intensiteit van je bewegingen te verhogen, verhoog je twee tot drie keer de impact van die beweging op je borst, wat ongemakkelijk en pijnlijk kan zijn wanneer je niet de juiste ondersteuning hebt. Herhalende bewegingen creëren wrijving die met de verkeerde beha kan leiden tot schaafwonden en soms tot zweren. Als het materiaal niet speciaal is gemaakt om een ​​hoge hoeveelheid transpiratievocht te beheersen, maakt je zweet het plakkerig en stijf. Dus als je ze niet al een goede hebt, moet het kopen van sportbeha’s bovenaan je prioriteitenlijst staan. Maar hoe kies je?

1. Kies de stijl voor de ondersteuning die je nodig hebt

De basisregel voor sportbeha’s is simpel: hoe groter je borstkas en hoe hoger je trainingsintensiteit, hoe meer steun je nodig hebt. Er zijn twee modellen: sportbeha’s die borsten samendrukken en sportbeha’s die elke borst afzonderlijk scheiden en ondersteunen. Bh’s die de borstkas comprimeren zijn ideaal voor vrouwen met kleinere borsten omdat ze de impact verminderen tijdens intensieve oefeningen, terwijl ze tegelijkertijd voor meer vrijheid en flexibiliteit zorgen. Als je je borsten een boost wilt geven maar toch maximale ondersteuning wilt bieden, zijn gevoerde modellen je beste gok. Voor vrouwen met grotere borsten, hebben sportbeha’s die lijken op de alledaagse modellen de voorkeur omdat ze meer ondersteuning bieden. Als je intensieve sporten beoefent en veel steun nodig hebt, kun je ook de ene op de andere dragen.

2. Kijk naar de achterkant en zoek de juiste pasvorm!

Er zijn twee soorten riemen voor de rug, en ondanks wijdverbreide overtuiging, is het verschil niet alleen een kwestie van stijl. Riemen die bovenaan de rug samenkomen, d.w.z. de klassieke sportuitstraling, blijven op hun plaats, ongeacht hoe je beweegt, maar bedekken ook het midden van de rug, het lichaamsdeel dat het meest zweet. Als je deze optie selecteert, moet je een beha kiezen die gemaakt is van licht of ademend materiaal. Parallelle bh-bandjes zijn meestal verstelbaar en bedekken niet het midden van de rug, wat een goede zaak is als je denkt dat je veel zult zweten. Als je een grotere borst hebt of meer ondersteuning nodig hebt en je kiest voor deze stijl, kies dan voor brede riemen: hoe groter ze zijn, hoe groter de steun die ze bieden.

3. Testrun

Het is gemakkelijk om comfortabel te zijn terwijl je naar jezelf kijkt in de spiegel onder het veranderen van kamerlicht, maar in werkelijkheid kopen we geen sportbeha’s om op één plek te blijven – je zult het moeten testen om te weten of het bij jou past. Probeer alle bewegingen uit die je normaal gesproken zou uitvoeren terwijl je aan het trainen bent: spring, ren op zijn plaats, beweeg je armen, probeer een zonnegroet uit. Simuleer je normale trainingsroutine.

Terwijl je traint, zorg je ervoor dat:

* Je borsten op hun plaats blijven en niet aan de zijkant of de voorkant proberen te ontsnappen.

* De band aan de onderkant niet beweegt, ongeacht hoe je draait en keert.

* Je geen wrijving of schuren voelt.

* Geen enkel deel van de beha snijdt, trekt of jeukt.

* Als je uiteindelijk je BH kiest, moet je er rekening mee houden dat als je je over het algemeen comfortabel voelt, je waarschijnlijk de BH hebt die bij je past. Als je aarzelt, is het waarschijnlijk niet de beste keuze.

Trucs en tips: zoek uit hoe groot je sport-bh moet zijn

Meet je borstkas

1. Wikkel een meetlint rond je borst, net onder je borsten. Zorg ervoor dat je het lint strak afzet en de maat meet.

2. Voeg vijf centimeter toe aan je resultaat en rond het cijfer tot het dichtstbijzijnde even getal: je hebt net je borstomvang gevonden. Schrijf het op!

3. Om te bevestigen dat je de juiste maat hebt gevonden, wikkel je het lint rond je torso net onder je oksels. Als het getal dicht bij stap twee komt, is het oké.

Hier 5 van onze favoriete modellen. Klik op de prijs om te shoppen.



Nike Training € 44,99



adidas € 46,99



Puma € 45,99



Onzie € 46,99



Nike Training € 66,99