Trend: Bird Box make-up look

Over de film Bird Box is veel geschreven en gedaan. Maar nu zorgt de hitfilm van Netflix voor inspirerende bizarre make-up looks. Trending als #birdboxmakeup, vragen we ons af “waarom ??” maar ook “wauw” als we de looks zien die de mensen hebben gecreëerd.

Bird Box, de film waarin Sandra Bullock schittert, volgt een ongewoon post-apocalyptische scenario waarin de bevolking afneemt als gevolg van de opkomst van vreemde, bovennatuurlijke monsters. Er is weinig bekend over deze wezens, behalve dat de aanblik ervan bijna iedereen tot zelfdoding aanzet.

Bekijk hieronder de looks.