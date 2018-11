Trend: de mooiste damespakken

We hebben het damespak afgelopen seizoen al voorbij zien komen, maar dit najaar kun je er echt niet meer om heen. En als je denkt dat een pak alleen voor nette gelegenheden is bedoeld, heb je het mis. Ook als alledaagse outfit is het zeer geschikt. Draag het pak met hakken voor een powerlook of combineer met sneakers voor een casual look. We hebben hier enkele mooie exemplaren op een rij gezet. Klik op de prijs om te shoppen.



ASOS DESIGN – blazer € 76,99 en pantalon € 48,99



Selected femme – Blazer € 104,99 en broek € 75,99



Custommade – blazer € 276,99 en broek € 207,99



Warehouse – blazer € 81,99 en broek € 53,99



Vila – blazer € 57,99 en broek € 44,99



ASOS DESIGN – Blazer € 76,99 en broek € 52,99



Fashion Union – blazer € 62,99 en broek € 48,99



Pull&Bear – blazer € 69,99 en broek € 41,99



ASOS Design – Smokingjasje € 82,99 en pantalon € 62,99