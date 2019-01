Deze trucs helpen voorkomen dat je na 1 maand stopt met trainen

Blijf je de eerste dag naar de sportschool gaan uitstellen? Is het vandaag de “maandag” waarvan je dacht te beginnen? We hebben hier voor jou 10 manieren om jezelf te motiveren om sport in je leven te brengen.

Denk niet aan het begin

Wees niet bang om een “zwart schaap” te zijn. Niet iedereen wordt geboren met een perfect lichaam. Mensen in de sportschool kijken in de spiegel om te controleren of ze oefeningen juist uitvoeren, niet om nieuwkomers te spotten en te bespotten.

Doe alsof het een spel is

Probeer met het concept te spelen. Neem een kalender en markeer elke trainingsdag met een rood kruis. Jouw taak zal zijn om een ononderbroken reeks kruisen te maken zo lang als je kunt.

Koop mooie sportkleding

Sommige onderzoekers beweren dat een rood sportpak de kans op succes vergroot. Dit is precies wat je nodig hebt.

Zoek een sportschool in de buurt van je huis

Dit helpt om excuses te vermijden zoals “slecht weer”, “mijn fietsband is lek” en “ik zal morgen of overmorgen gaan”.

Creëer een atmosfeer

Luisteren naar je favoriete muziek kan je humeur beïnvloeden en geeft je positieve emoties. Trainen met een goed humeur is al 50% van je succes.

Neem een abonnement van 3 maanden

Als je je geld hebt uitgegeven, ben je extra gemotiveerd. Neem niet het jaarlijkse lidmaatschap helemaal aan het begin – begin met een kleine stap en op een dag maak je het goed.

Maak een plan

Plan je sportschoolbezoeken en bedenk wat, wanneer en hoe je het gaat doen. Dit zal je helpen je toekomstige trainingen te organiseren en je te bevrijden van verwarring wanneer je voor de eerste keer naar de sportschool gaat.

Zet je sporttas van tevoren klaar

Dit is een goede truc om te voorkomen dat je “Nee, ik heb geen tijd vandaag” excuses gebruikt.

Neem een personal trainer

Een goede personal trainer is een “magische kick” die je tijdens een training niet zal laten stoppen. Met de hulp van een professional kun je echt goede resultaten behalen.

Trakteer jezelf op iets leuks aan het eind van de maand

Koop een cadeau, groot of klein. Je verdient het echt.