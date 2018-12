Trucs die je kunnen helpen er slanker uit te zien

Veel vrouwen willen er slanker uitzien dan ze zijn, hoewel het helemaal niet nodig is want iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier. Als je er toch slanker uit wilt zien dan je bent, dan hebben we hier enkele trucs op een rij gezet.

Kies comfortabele schoenen

Om je benen langer te maken en je lichaam slanker te maken, moet je schoenen dragen die vergelijkbaar zijn met je huidskleur. Dus beige, nude, bruin of welke kleur dan ook het dichtst bij de kleur van je benen komt, verlengt hun uiterlijk. Als je een pantalon of een panty draagt, kies dan schoenen van dezelfde kleur als je kleding. Deze truc werkt omdat het visueel de lengte aan je benen toevoegt en je een paar centimeter groter lijkt. Het is ook verstandig om schoenen met enkelriemen of gespen te vermijden, omdat ze je benen er korter laten uitzien dan ze in werkelijkheid zijn.

Vermijd alle kleding die te klein of te groot is

Koop geen kleding die kleiner of groter is dan jou maat. Zulke kleren zullen je tekortkomingen alleen maar benadrukken en visueel wat kilo’s toevoegen. Je outfit moet bij je passen en het moet benadrukken wat je wilt en tegelijkertijd eventuele gebreken verbergen.

Houdt je rug altijd recht

Een goede houding kan elke vrouw er prachtig laten uitzien en het maakt de taille ook smaller. Dat is de reden waarom slungelig zijn zo’n slechte gewoonte is, omdat je er daardoor niet alleen korter en breder uitziet, maar het ook gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Om dit te voorkomen, houdt je rug recht en span je billen een beetje aan. Stel je een draad voor die je van boven op je hoofd trekt.

Leer eenvoudige contourtechnieken

Door contouren ziet je gezicht er smaller uit en kan het zelfs een dubbele kin verbergen. Je moet alleen leren hoe je donkere en lichte tonen correct gebruikt. De belangrijkste regel om te onthouden is om alles wat je wilt verbergen donkerder te maken en om alles wat je wilt benadrukken lichter te maken.

Maak je huidskleur een beetje donkerder

Hoe bruiner je huid eruitziet, hoe minder zichtbaar extra kilo’s en cellulitis worden. Het beste alternatief voor een kleurtje is een bronzer.

Kies de juiste stoffen

Koop geen kleding gemaakt van ruwe materialen. Vermijd vierkante silhouetten en hoekige lijnen, omdat ze alleen de aandacht vestigen op eventuele probleemgebieden. Kies kleding gemaakt van soepele en flexibele stoffen om eventuele gebreken te verhullen.

Kies de juiste accessoires

Strakke sjaals en coltruien kunnen je algehele beeld overbelasten. Je kunt gewoon een sjaal losjes laten hangen. Halslijnen die rond of V-vormig zijn, zijn de beste keuze. Laat ook 2-3 knoppen los bij de nekzone. Lange kettingen die niet groot zijn en kleine oorknopjes, zijn ook een aanrader omdat ze je nek langer maken en de nadruk leggen op je decolleté.

Benadruk je probleemgebieden niet

Soms proberen vrouwen een probleemgebied te verbergen door het overdreven te bedekken. Dit resulteert eigenlijk in het tegenovergestelde van het gewenste effect, omdat deze gebieden uiteindelijk meer aandacht trekken. Als je bijvoorbeeld niet houdt van de manier waarop je heupen eruitzien, draag dan geen spijkerbroek met grote zakken of veel prints. Hoe minder aandacht je trekt naar een probleemgebied, hoe beter je eruit zult zien.

Ga naar de kapper

Volumineuze kapsels kunnen je uiterlijk onevenwichtig maken. Geef de voorkeur aan middellange of schouderlange lengtes. Korte kapsels zien er goed uit als je nek onder haar is verborgen en haar in de buurt van de oren iets langer is. Het is ook aan te raden om kapsels te vermijden die een beetje te ‘creatief’ zijn. Lang en steil benadrukken probleemgebieden. Als je je lange haar niet kunt opgeven, probeer dan wat volume toe te voegen aan het haar boven de schouders.

Draag shapewear

Shapewear kan je helpen om er slanker en fitter uit te zien, omdat het je de kans geeft er goed uit te zien in bijna alles wat je wilt dragen. Bovendien is het niet alleen nuttig voor vrouwen met overgewicht, maar ook voor vrouwen die cellulitis of plooien in de buik en heup willen verbergen. Maar draag het niet te vaak; gebruik shapewear alleen voor speciale gelegenheden.

