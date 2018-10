TV Tip: Vrouw op Mars

Kickboksen in de sportschool, na je werk je kinderen ophalen van de opvang, studeren en je stem uitbrengen. Allemaal ogenschijnlijk hele normale dingen in het leven van vrouwen in Nederland. Maar nog niet heel lang geleden werd er een strijd gevoerd om deze ‘normale dingen’ te mogen doen. Journaliste en presentatrice Fidan Ekiz bezoekt in de nieuwe zesdelige BNNVARA serie Vrouw op Mars vrouwen en mannen die betrokken waren bij de strubbelingen, strijdpunten, memorabele en bij tijd en wijle hilarische ontwikkelingen in de vrouwenemancipatie van de twintigste eeuw in Nederland.

Vanaf donderdag 11 oktober a.s. start de televisieserie om 20:25 op NPO 2. Na elke aflevering staan aanvullend in de webserie portretten met hedendaagse feministen online en is er daarnaast wekelijks een nieuwe podcast te beluisteren via vrouwopmars.bnnvara.nl waarin moeders en dochters/zoons centraal staan.

In de eerste aflevering Van huisvrouw tot huisman zien we dat in de jaren ‘50 meer dan 90 % van de gehuwde vrouwen in Nederland ‘huisvrouw’ was. ‘Volksherstel door Gezinsherstel’ is het motto. De vrouw moet rust brengen in het ontredderde Nederland van na de oorlog. Haar levensdoel: haar man behagen en de zorg voor de kinderen. Fidan Ekiz onderzoekt hoe huisvrouwen stap voor stap losbreken uit hun eentonige bestaan en de huisman zijn intrede doet. Met onder andere: Hedy d’ Ancona en Joke Smit over de oprichting van de Man Vrouw Maatschappij en Taco Poot de eerste huisman van Nederland.