Tv tip: You – Hoe ver ga jij voor de liefde?

YOU is gebaseerd op de bestseller ‘What would you do for love?’ van Caroline Kepnes. Als de slimme manager van een boekwinkel (Penn Badgley) kennismaakt met een veelbelovende schrijfster (Elizabeth Lail), wordt duidelijk wat zijn antwoord op die vraag is: alles. Gebruikmakend van internet en sociale media, verzamelt hij de meest intieme details over haar leven om zo dicht mogelijk bij haar te komen. De romantische en ietwat gênante crush verandert in een obsessie wanneer hij stilletjes en strategisch de obstakels – én personen – die tussen hen instaan uit de weg ruimt.

Met in de hoofdrollen Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Lucy Padovan en Zach Cherry.

YOU, vanaf 26 december exclusief op Netflix