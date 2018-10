Twee derde millennials niet blij met zijn leven

Maar liefst twee derde van de millennials geeft aan niet blij te zijn met zijn of haar leven op dit moment. Ook zegt 40% niet op zijn plek te zitten als het gaat om hun baan en is 35% zich daar niet zeker van. Als de millennials opnieuw konden kiezen wat voor opleiding ze zouden doen, zegt de helft een andere studie te willen kiezen. 30% procent van de groep heeft al eens in het buitenland gewerkt, gestudeerd of voor langere tijd gereisd en 60% zou dat nog wel een keer willen. Kort beschouwd staat de Nederlandse millennial nogal onzeker in het leven. Dat blijkt uit de Dertigers Dilemma Test van Monsterboard waar ruim 2000 millennials aan deelnamen.

Millennials hebben regelmatig het gevoel dat mensen uit hun omgeving meer genieten van hun leven en werk omdat ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook laat meer dan de helft van de millennials weten regelmatig (29%) of soms (26%) het gevoel te hebben dat ze dingen missen door de postings van hun vrienden op social media.

Het hebben van een relatie zorgt er bij het merendeel van de millennials niet voor dat ze dingen missen in het leven, 35% (14% nee, 21% soms) geeft aan dat ze het gevoel hebben kansen of dingen te missen door hun relatie. Maar liefst 64% van hen vraagt zich wel eens af of dit alles is.