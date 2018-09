Twee op de vijf vrouwen negeert vage signalen van een hartinfarct

Vrouwen van 35 jaar en ouder hebben vaker dan mannen minder duidelijke signalen, die kunnen duiden op een hartinfarct. Specifiek gaat het hier om extreme vermoeidheid, kortademigheid en duizeligheid. Desondanks stappen vrouwen met deze klachten relatief minder snel naar de huisarts. Twee van de vijf vrouwen (39%) neemt zelfs helemaal geen contact op. Dat blijkt uit een peiling van de Hartstichting.

Pijn op de borst is, zowel bij mannen als bij vrouwen, de meest voorkomende klacht bij een hartinfarct. Maar er zijn ook andere signalen die kunnen wijzen op hartklachten. Deze andere signalen komen vaker voor bij vrouwen. Helaas denken vrouwen hierbij nog maar weinig aan hartklachten. De klassieke, meest duidelijke signalen zoals pijn op de borst en uitstraling van de pijn naar kaak, armen en rug worden respectievelijk door 94% en 88% genoemd. Minder vaak worden klachten genoemd zoals misselijkheid (41%), kortademigheid (75%) en duizeligheid (51%). Bij maagklachten denkt nog maar 24% aan hartklachten.

“Vrouwen hebben, zeker bij het hartinfarct, vaker een ander klachtenpatroon dan mannen. Ze melden vaker klachten zoals vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid,” zegt dr. Jeanine Roeters van Lennep, cardiovasculair internist in het Erasmus MC in Rotterdam. “Daarnaast zijn vrouwen sneller geneigd dit soort klachten af te zwakken: ach, ik heb het gewoon te druk gehad. Of ze doen, ten onrechte, mogelijke signalen af als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten.”

Risicofactoren

Zeker na de overgang moeten vrouwen alert zijn op dit soort klachten, maar ook op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Deze vergroten de kans op hart- en vaatziekten. Roeters van Lennep: “Ik raad vrouwen aan om klachten niet te bagatelliseren en zich op tijd op risicofactoren te laten onderzoeken. Stap naar de huisarts, zodat je indien nodig tijdig kan worden behandeld.”

Dress Red Day

Om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, organiseert de Hartstichting sinds 2010 Dress Red Day. Dat iIn de afgelopen 8 jaar is al veel bereikt. Uit de peiling komt naar voren, dat steeds meer mensen weten dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, als het gaat om hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld dat de signalen bij een hartinfarct bij vrouwen soms minder duidelijk zijn dan bij mannen en dat onderzoeken en behandelingen die goed werken bij mannen niet automatisch ook goed werken bij vrouwen.

Wat vrouwen kunnen doen:

Wees je bewust van (acute) signalen en risicofactoren. Kijk hiervoor op www.hartstichting.nl.

Wees alert bij klachten, die mogelijk met je hart te maken hebben.

Heb je tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging gehad? Wees dan extra alert. Dit kunnen risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten.

Komt er een hart- of vaatziekte in de familie voor? Ook hoge bloeddruk en hoog cholesterol kunnen erfelijk zijn. Ga dit na. Boven de 40 jaar: laat je bloeddruk en cholesterol jaarlijks meten.

Neem klachten en risicofactoren serieus en ga zo nodig naar de huisarts, of bel 112 bij acute klachten.