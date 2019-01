Tweetalig zijn zorgt er niet voor dat kinderen meer gefocust zijn

Tweetalige kinderen hebben niet meer voordelen dan eentalige kinderen als het gaat om de uitvoerende functie, zoals het onthouden van instructies, het beheersen van reacties en snel schakelen tussen taken, volgens een nieuwe studie. Voor hun onderzoek gebruikten de wetenschappers een computertest om de uitvoerende functie van twee groepen kinderen in de leeftijd van vijf tot vijftien die in het Duitse Ruhrgebied wonen te vergelijken. De eerste groep bestond uit 242 kinderen die zowel Turks als Duits spraken, en de andere groep bestond uit 95 kinderen die alleen Duits spraken.

De test heeft de tijd gemeten die tweetalige en eentalige kinderen namen om correct te reageren op computer-gebaseerde problemen en stimuli. De resultaten toonden geen verschil in de uitvoerende functies van de twee groepen. De onderzoekers keken ook naar de Duitse en Turkse vocabulaire van kinderen en de mate waarin ze werden blootgesteld aan beide talen, factoren waarvoor eerdere studies over het onderwerp bekritiseerd waren wegens gebrek aan informatie.

Betekent dit dat er geen waarde is in het spreken van meer dan één taal? Niet precies, zei de onderzoeker: “Hoewel tweetalige kinderen niet per se meer gefocust zijn dan eentalige kinderen, kan het spreken van een andere taal andere sociale kansen bieden, maar het is belangrijk om het onderzoek over dit onderwerp voort te zetten.”