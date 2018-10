Twijfels voor het huwelijk die volkomen normaal zijn

Het krijgen van koude voeten voor de bruiloft worden vaak gezien als een niet-goed, heel slecht teken dat je zo snel en ver weg mogelijk van je huwelijk moet rennen. Maar deze twijfels hoeven niet altijd waarschuwingen te zijn dat je relatie tot mislukken gedoemd is. Sterker nog, sommige, zijn volkomen normaal.

Wat een leuke man

Tot nu toe had je alleen maar ogen voor je partner. Maar als de trouwdag nadert, merk je dat je je aangetrokken voelt tot andere mannen. Het huwelijk is een grote stap en het is normaal op te merken dat je single leven tot een einde komt. Maar dit koude voeten-teken, is niets meer dan oerinstincten die hun werk doen.

Als we ruzie maken over de planning van het huwelijk, zullen we waarschijnlijk over alles ruzie maken

Overreageren op huwelijks planning gerelateerde problemen kan koppels ertoe brengen te geloven dat ze niet in staat zullen zijn om met grotere problemen om te gaan. Het plannen van een bruiloft betekent veel logistiek, veel geld, compromissen vanwege familie – en van het koppel wordt verwacht dat ze het goed doen. Het is niet bepaald gemakkelijk, en het is ook niet noodzakelijkerwijs een rode vlag als je daarover kibbelt. In plaats van toe te geven aan dit koude voeten dilemma, uit je zorgen en vraag je partner om met je samen te werken. Dit zal je helpen om de vaardigheden voor conflictoplossing op te bouwen die je later nodig hebt.

Is hij altijd zo vervelend geweest?

Je toekomstige man heeft de gewoonte om zijn vuile sokken naast het bed te laten, en een sarcastisch gevoel voor humor dat je dwars zit. Maar hoewel het zo voelt, zie je niet voor de eerste keer zijn vervelende gedrag. Het is niet zo dat die gewoonten er niet eerder zijn geweest. Het is gewoon de angst voor deze grote verandering van het leven dat hen centraal stelt. Het is de manier van je hersenen om op te letten en ervoor te zorgen dat er geen dealbreker is.

Deze nachtmerries kunnen geen goed teken zijn

Slecht kunnen slapen is genoeg om iemand haar toekomstige huwelijk in vraag te stellen. Voeg nachtmerries toe en het kan voelen alsof je voeten nooit warm worden tijdens de trouwdag. Maar: grote verandering zorgt voor grote stress, die zich vaak fysiek uit. Het brein gebruikt de slaap om informatie te verwerken en er is veel te verwerken over het huwelijk. Je hoop en angst voor deze nieuwe fase van je leven kan overdag worden beperkt, maar kan tevoorschijn komen tijdens je dromen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat hoewel het hebben van nachtmerries nooit leuk is, ze meestal geen weerspiegeling zijn van je werkelijke gevoelens of verlangens.

Hebben we dit te snel gedaan?

Als je druk voelt van familie en vrienden dat je te snel gaat trouwen, twijfel je misschien aan je beslissing. Maar andere mensen zijn niet in je relatie en weten niet wat je weet. Er is niet de juiste hoeveelheid tijd die het succes of falen van een relatie zal bepalen. Koppels die zich zelfverzekerd en betrokken voelen (maar kort samen zijn) hebben evenveel kans van slagen als zij die allang samen zijn.

Ik heb geen zin meer in seks

Als je vóór de grote dag je zin in seks kwijtraakt, kunnen we bijna beloven dat je het snel weer terugkrijgt. De tijd vóór een bruiloft is zelden rustig. Je hebt veel te doen naast je normale dagelijkse activiteiten, en moe zijn, overweldigd en gestresst zijn, is niet bepaald bevorderlijk voor seks. Voeg geen stress toe door jezelf ervan te overtuigen dat dit teken iets anders is.

