Typische eigenaardigheden waar wij Nederlanders om moeten lachen

Van ons geklaag over het weer tot de rekening tot op de cent splitten en de fiets gebruiken alsof het een auto is. Het zijn niet alleen typische eigenaardigheden die alleen wij Nederlanders begrijpen, maar ook eigenaardigheden waar wij Nederlanders stiekem zelf ook best trots op zijn (42%). Dat blijkt uit onderzoek van Venco naar typische Nederlandse eigenaardigheden, onder 1.024 Nederlanders in de leeftijd van 18 t/m 70 jaar.

Dat we op kampeervakantie eerst langs de supermarkt gaan om eten voor de hele vakantie in te slaan, vinden we zelf de meest grappige Nederlandse eigenschap (34%), gevolgd door het feit dat dat we graag en veel klagen, vooral over het weer (30%). Ook moeten we zelf gniffelen over het feit dat we ons nationale elftal met zijn zeventien miljoenen tegelijk coachen (23%), dat we eigenlijk helemaal niet zo goed Engels spreken als we zelf soms denken en onze kringverjaardagen (22%).

In het onderzoek werd ook gevraagd wat Nederlanders nu de meest typisch Nederlandse eigenaardigheid vinden. Ook daar scoort ons geklaag en gemopper- vooral over het weer- hoog (50%), net als het feit dat we in Nederland voor alles wel een regeltje hebben (38%) en onze gewoonte om iedereen met drie kussen te begroeten (35%).

Het onderzoek toont ook aan dat we niet alleen zelf best kunnen lachen om sommige (merkwaardige) gewoonten die zo bij ons Nederlanders horen, maar dat we ook trots zijn op onze eigenaardigheden en ons Nederlanderschap. Sterker: ruim zestig procent van de Nederlanders zou, als dat zou kunnen, weer als Nederlander geboren willen worden.

Dit zijn volgens ons de vijf meest typische Nederlandse eigenschappen:

1-Dat we graag en veel klagen, vooral over het weer (50%).

2-Dat we overal in Nederland wel een regeltje over hebben (38%).

3-Dat we elkaar niet met een, niet met twee maar met drie kussen begroeten (35%).

4-Dat we onze fiets gebruiken alsof het onze auto is (22%).

5-Dat we in een kring verjaardagen vieren (21%).

En om deze vijf eigenschappen moeten we zelfs (stiekem) het meest lachen:

1-Dat we op kampeervakantie eerst langs de supermarkt gaan om eten voor de hele vakantie in te slaan (34%).

2-Dat we graag en veel klagen, vooral over het weer (30%).

3-Dat we ons nationale elftal met zijn zeventien miljoenen tegelijk coachen (23%).

4-Dat we stiekem helemaal niet zo goed Engels spreken als we denken (23%).

5-Dat we in een kring verjaardagen vieren (22%).