Uit eten met diabetes

Uit eten gaan zou plezierig moeten zijn, of het nou is om een speciale gelegenheid te vieren, voor een date, of gewoonweg omdat het leuk is om samen met vrienden, familie of collega’s een hapje te eten. We genieten er allemaal van, maar als je diabetes hebt kan het moeilijk zijn je vast te houden aan je dieet als je niet degene bent die het eten klaarmaakt. Maar niet getreurd, het is mogelijk om heerlijke, gezonde maaltijden te krijgen in restaurants en toch vast te houden aan je dieet. Onderstaande tips kunnen je helpen om het evenwicht te bewaren tijdens het uit eten.

Eet op tijd

Als je medicijnen of insuline gebruikt voor diabetes, is het belangrijk dat je op tijd eet. Kies voor een restaurant dat reserveringen accepteert, zodat je je maaltijd hierop kunt afstemmen. Als reserveringen geen optie zijn, ga dan niet naar het restaurant tijdens piekuren wanneer je langer moet wachten. Als je toch langer moet wachten dan verwacht, vraag dan om een portie fruit of brood terwijl je wacht, of zorg dat je iets in je tas hebt wat je kunt opeten.

Wees goed geïnformeerd

Vragen stellen is de enige manier om te weten of je gezonde maaltijden in restaurants krijgt. Om er zeker van te zijn dat een maaltijd bij je dieet past, moet je niet schromen om te vragen of er ingrediënten zijn toegevoegd die je niet mag eten. En als dat het geval is, vraag dan of ze het ingrediënt kunnen weggelaten. Doe dit ook bij het dessert.

Houd portiegroottes onder controle

We hebben allemaal een maaltijd gehad in een restaurant dat ofwel erg groot lijkt, ofwel heel klein als het eindelijk op tafel komt. Een grote portie kan een grote invloed hebben op je gezonde voedingspatroon. Probeer dezelfde porties van dezelfde grootte te eten als wanneer je thuis zou eten, al zou je wat eten moeten laten staan.

Besteed aandacht aan koolhydraten

Als je koolhydraten telt en je zeker bent van de hoeveelheid koolhydraten in je maaltijd, kun je je insuline aanpassen aan het koolhydraatgehalte. Het schatten van de koolhydraten bij een restaurantmaaltijd kan echter moeilijker zijn dan normaal, omdat je niet precies weet hoe het gerecht wordt bereid. Kijk of het restaurant daar informatie over heeft, en als dat niet zo is vraag het dan aan de bediening.

Let op de extra’s

Spekjes, croutons, kazen, verborgen suiker en meer kunnen een diabetes dieet saboteren door de calorieën en koolhydraten van een maaltijd snel te verhogen. Zelfs lichtere toevoegingen bevatten calorieën. Kies hier kleine porties van zodat je dieet er niet onder lijdt.

Sauzen en dips aan de kant

Wanneer een gerecht wordt geserveerd in boter, zure room, dressing of een romige of kaasachtige saus, krijg je heel veel overtollige calorieën en vet binnen. Vraag bij het bestellen of de sauzen aan de zijkant worden geserveerd, zodat je de hoeveelheid die je eet kunt regelen.

Beperk hoge suiker- en alcoholische dranken

Suikerhoudende of alcoholische dranken bevatten veel koolhydraten en calorieën. Drink deze liever niet, en kies voor water met eventueel een schijfje citroen. Als je wel alcohol wil drinken, kies dan opties met minder calorieën en koolhydraten, zoals: droge wijn of een licht biertje. Of let op de ingrediënten en zorg ervoor dat je de koolhydraten meetelt met de hele maaltijd.

Heb plezier

Met een beetje extra nadenken en plannen, zou eten in restaurants je er niet van moeten weerhouden te genieten. Als je met diabetes leeft, is het een kwestie van nadenken over welk soort maaltijd wordt gegeten, wat het bevat en hoe het kan zijn bereid. Maar vergeet vooral niet plezier te hebben!