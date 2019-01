Verbinding met de natuur vermindert angst, hyperactiviteit en gedragsproblemen bij kinderen

Levensstijl in de stad wordt bekritiseerd omdat het een belangrijke reden is dat kinderen worden losgekoppeld van de natuur. Dit heeft geleid tot een ongezonde levensstijl met betrekking tot actieve spel en eetgewoonten. Erger nog, veel jonge kinderen voelen zich psychisch niet goed – ze zijn vaak gestresst en depressief. Uit recent onderzoek blijkt dat tijd doorbrengen in de natuur veel voordelen voor de gezondheid kan opleveren.

Een nieuwe vragenlijst met 16 items (CNI-PPC) voor het meten van “verbondenheid met de natuur” bij zeer jonge kinderen, identificeerde vier gebieden die de relatie tussen kind en natuur weerspiegelen: genieten van de natuur, empathie voor de natuur, verantwoordelijkheid tegenover de natuur en bewustzijn van de natuur.

De studie bestond uit twee delen: de eerste interviews met de families en de daaropvolgende ontwikkeling van de vragenlijst. In totaal hebben 493 gezinnen met kinderen tussen 2 en 5 jaar deelgenomen aan het onderzoek. Uiteindelijk werd de nieuwe vragenlijst getoetst aan de Strengths and Difficulties Questionnaire, een beproefde meting van psychologisch welbevinden en gedragsproblemen bij kinderen. De resultaten toonden aan dat kinderen die een nauwere band hadden met de natuur, minder ongemak, minder hyperactiviteit, minder gedrags- en emotionele problemen en verbeterd pro-sociaal gedrag hadden. Interessant is dat kinderen die meer verantwoordelijkheid namen voor de natuur minder gelijkaardige problemen hadden.