Verboden middelen in sieraden

Als je sieraden koopt, kijk je uit naar de items die je mooi vindt en die bij jou stijl passen. Je gaat ervan uit dat het goed is wat je koopt, en denkt er waarschijnlijk niet aan dat er ook verboden middelen in de sieraden kunnen zitten. Maar helaas zit er in een groot aantal artikelen dat in Europa te koop is, nog altijd verboden, schadelijke stoffen.

Het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) onderzocht in welke mate producten die in Europa verkocht worden, voldoen aan de REACH-wetgeving – REACH staat voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. Die bepaalt onder meer welke stoffen gebruikt mogen worden door bedrijven en welke niet. In juwelen werden er bijvoorbeeld 12 procent cadmium gevonden. Cadmium is een zwaar metaal dat heel giftig is. Het is kankerverwekkend en gevaarlijk voor de nieren. Cadmium wordt, net als zeswaardig chroom, gebruikt om te kleuren. Ook het chroom is kankerverwekkend.

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft volgens de REACH-wetgeving onderzocht of verkochte sieraden in Nederland voldoen aan de veiligheidseisen. Dat blijkt niet altijd het geval. In ruim een vijfde (24 van de 113) van de onderzochte kettingen en oorbellen zit te veel cadmium, lood of nikkel. De verkoop van sieraden met te veel zware metalen is verboden. Soms was de overschrijding zo groot dat de NVWA het dragen ervan afraadt. De onderzochte sieraden waren aangeboden op de gangbare verkoopplaatsen zoals warenhuizen, kledingwinkels, drogisterijen en bijouterie winkels.

Wat zijn de risico’s?

Voor cadmium-, lood- en nikkelafgifte staan de beperkende voorwaarden in de Europese Verordening REACH. De beperkingen hebben het doel de totale blootstelling van consumenten aan deze metalen te verminderen. Consumenten komen via eten en leefomgeving sowieso in contact met deze metalen; elke extra bron van blootstelling zoals door sieraden moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Cadmium is een cumulatief giftige stof, doordat het stapelt in de organen. Wanneer de concentratie te hoog wordt, kan het onder andere de werking van de nieren schaden. Zowel volwassenen als kinderen, worden blootgesteld aan cadmium in sieraden door contact met de huid of door er aan te sabbelen.

Lood kan de vruchtbaarheid schaden. Door opname in het lichaam van de vrouw kan lood in moedermelk aanwezig zijn. Daarnaast kunnen kinderen blootgesteld worden aan lood door hun sabbelgedrag. Blootstelling aan lood kan ernstige, onomkeerbare neurologische effecten op het gedrag en de ontwikkeling veroorzaken.

De meeste gevallen van nikkelallergie worden veroorzaakt door contact met de huid met metalen producten zoals oorbellen, sieraden en knopen. Nikkel veroorzaakt onder andere allergisch contacteczeem; een ontstekingsreactie van de huid. Is een persoon eenmaal allergisch voor nikkel, dan is een klein beetje nikkel al genoeg om huidklachten te veroorzaken.

Wat kun je doen?

Je kunt beter kiezen voor sieraden van betere kwaliteit en van betrouwbare merken. Bijvoorbeeld deze ringen van buddha to buddha bij trendjuwelier.nl. Je kunt ook altijd gebruikmaken van het recht op informatie, ook een onderdeel van de REACH-wetgeving. Iedereen mag aan fabrikanten vragen of er potentieel schadelijke stoffen aanwezig zijn in hun producten. Fabrikanten zijn verplicht te antwoorden.