Verwen jouw man met deze kerstcadeaus

Sinterklaas is net voorbij en de Kerst staat voor de deur. Een van de leukste onderdelen van het kerstseizoen is toch het zoeken en geven van de leukste kerstcadeaus! En in het bijzonder voor de man in je leven. Hoe heerlijk is het niet om het perfecte cadeau te vinden voor je geliefde wat goed bij hem past. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Met zoveel mogelijkheden is het zoeken naar het perfecte cadeau moeilijk en kan het zeer stressvol zijn. Daarom hebben we hier enkele cadeauopties voor je op een rij gezet om het zoeken wat makkelijker te maken.

Een retro gadget

Hoewel we tegenwoordig worden overspoelt met de nieuwste snufjes en gadgets, zijn retro producten helemaal van nu. Wat dacht je van een retro radio, speaker of platenspeler? Al zien ze er van buiten wel old school uit, van binnen zijn ze dat absoluut niet! Bovendien zijn er vaak allerlei moderne snufjes in verwerkt zoals bluetooth en een usb aansluiting. Dus kan hij eenvoudig eigen muziek streamen of platen digitaliseren.

Een telefoon docking station

Geef de man in je leven een geschenk waarvan hij waarschijnlijk nooit wist dat hij het nodig had. Een docking station (waar hij zijn telefoon, sleutels, portemonnee, bril, pennen en meer kan bewaren) is de perfecte manier om hem te helpen organiseren.

Een scheerset

Geen enkele man komt eronder uit; dagelijks scheren. Een stijlvolle, klassieke scheerset voor mannen is dan ook een ideaal cadeau. Een scheerset bestaat uit een scheerkwast, klassiek veiligheidsscheermes en bijbehorende houder, en bevat dus alles om zijn leven gemakkelijker te maken. Kies een van topkwaliteit en het gaat jaren mee.

Een stijlvolle business- of laptoptas

Bij de zakenman mag een stijlvolle business- of laptoptas niet ontbreken. Deze tassen stralen professionaliteit uit, en zijn handig om mee te reizen, voor een zakelijke afspraak, een dagje flexwerken of gewoon voor naar het werk. Deze tassen hebben genoeg ruimte voor een laptop, tablet en meer.

Een mooie handbagage koffer

Als hij veel reist voor werk of privé, is een mooie, stevige trolley het perfecte cadeau idee voor je man. Zorg voor een compact en toch ruim model dat voldoet aan de vereisten van de wet- en regelgeving van luchtvaartmaatschappijen.

Een fitness tracker of smartwatch

Voor de sportieve man mag een fitness tracker of smartwatch niet ontbreken. Daarmee kan hij onder andere trainingen, hartslag, afstand, verbrande calorieën, actieve minuten en stappen kan volgen. En hij kan zelfs in één oogopslag teksten en oproepen ontvangen wanneer hij onderweg is. Dan is hij altijd bereikbaar voor jou!