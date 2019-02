Deze video’s van honden die Starbucks Puppuccinos eten maken je dag goed!

Geluk bij Starbucks is niet allen voor jou! Breng je harige beste vriend binnen voor een Puppuccino!

Hoewel het hondvriendelijke geheime menu uit slechts één item bestaat, is het zeer populair en geliefd, bij zowel honden eigenaren als bij onze honden! Een Puppuccino is gewoon wat slagroom in een beker voor je hond. Onderstaande video’s van honden die Starbucks Puppuccinos eten maken je dag meteen goed!

Bear is my favorite customer pic.twitter.com/8QzgaO4ovo — betty spaghetty (@kass_erole) 29 januari 2019

Solid pupcup winner right here pic.twitter.com/DmfUkw2ied — Fran (@ItsPrewitt) 29 januari 2019