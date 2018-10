Vijf manieren om meer te krijgen van je doktersbezoek

Tegenwoordig lijkt naar de dokter gaan meer op speeddaten dan zorgverlening. Patiënten krijgen een paar minuten contact met de arts en hij of zij is het meeste aan het woord. Hoe kan je de informatie krijgen die je nodig hebt en de resultaten die je wenst tijdens een 15 minuten durende doktersbezoek? Wat als de behandelingsopties niet goed aanvoelen? Hier enkele tips om een ​​’aangenaam assertieve’ patiënt te worden, zodat de zorgverleners je beter kunnen helpen.

1. Bereid je voor op je bezoek. Het lijkt misschien gek, maar het is echt handig om je symptomen, klacht of probleem op te schrijven en het vervolgens samen te vatten in een paar zinnen. Breng je lijst en je samenvatting mee naar het bezoek, zodat de arts snel je toestand kan beoordelen en specifieke vragen kan stellen, in plaats van tijd te spenderen aan algemene kwesties. Deze ene stap kan bezoeken 25 tot 50 procent effectiever maken.

2. Heb een agenda. Bepaal vóór je afspraak wat je wilt van het bezoek. Als je bijvoorbeeld rugpijn hebt, wil je misschien weten wat de pijn veroorzaakt, en een behandelplan om beter te worden. Vertel dat bij het begin van je bezoek aan je arts. Door deze informatie te delen, kun je betere beslissingen nemen over de behandeling, het bezoek efficiënter maken en de kans vergroten dat je behoeften op het gebied van gezondheidszorg effectief worden behaald.

3. Ken je medische geschiedenis en medicijnen. Om je te helpen de behandeling te krijgen die je nodig hebt, moeten artsen weten welke tests je hebt gehad en wanneer, evenals welke medicijnen je gebruikt, mochten deze daar nog niet bekend zijn. Zonder deze informatie kunnen ze tests per vergissing opnieuw inplannen of medicijnen voorschrijven die een slechte interactie hebben met iets dat je al gebruikt. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid.

4. Vertel de arts over je levensstijlvoorkeuren die van invloed kunnen zijn op je behandeling. Het is niet logisch om akkoord te gaan met een behandelingsplan waarvan je weet dat je het niet zult volgen, het zal niet resulteren in een beter gevoel. Bijvoorbeeld, als je rook afkickbijeenkomst op een woensdagavond strijdig is met je boeken club, zal het geen effectieve interventie voor je zijn. Op een ernstiger niveau, als je niet wilt omgaan met de onzekerheid van een mogelijke herhaling van kanker, kun je een borstamputatie boven een lumpectomie prefereren. Evenzo, als je medicijnen niet kunt veroorloven, vertel het dan aan je arts, zelfs als je je schaamt. Er zijn vaak manieren om de uitdagingen te omzeilen als je zorgteam ze kent.

5. Verduidelijk de beslissing die moet worden genomen. Soms krijg je verschillende opties aangeboden, dus zorg ervoor dat je de alternatieven begrijpt en vraag om opheldering als dit niet het geval is. Je arts moet je tijdens het bezoek of na een nabespreking belangrijke informatie over elke optie kunnen geven. Vraag de details van de optie om te vragen hoe goed de medische informatie is.