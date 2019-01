Vijf vaak vergeten basisprincipes van voedselveiligheid

Het is zondagavond en de hele familie verzamelt zich rond de tafel voor een lekkere klaargemaakte maaltijd. Dit is kostbare tijd. Een tijd om te ontspannen. Een moment om achterover te leunen en te genieten van elkaars gezelschap. Een tijd waarin je niet wilt dat ongenode gasten – zoals schadelijke bacteriën – je eten laten crashen. Voor een gezonde maaltijd, hier enkele eenvoudige, vaak vergeten, voedselveiligheidstips die ongewenste bacteriën zullen helpen voorkomen.

1. Was je handen gedurende 20 seconden met warm water en zeep voordat je kookt en na het gebruik van grondstoffen zoals vlees, gevogelte, eieren en bloem. Wist je dat 97 procent van de mensen er niet in slaagt om hun handen goed te wassen tijdens het bereiden van een maaltijd?

2. Volg de kookinstructies op bevroren eetverpakkingen voor voedselveiligheid en kwaliteit. Hoewel het bevriezen van eten de vermenigvuldiging van bacteriën verhindert, is de enige manier om te garanderen dat je eten veilig is om te eten, het bereiden ervan op de juiste temperatuur.

3. Rauw gevogelte (of ander rauw vlees) afspoelen in de gootsteen is geen veilige optie! Het wassen van kip verspreidt bacteriën rond je gootsteen, aanrecht en je handen.

4. Eet geen beslag of deeg dat rauwe eieren of rauwe bloem bevat! Rauwe eieren en rauw meel kunnen schadelijke bacteriën bevatten die jou en je gezin ziek kunnen maken. Eten wordt op de juiste manier gekookt of gebakken wanneer het lang genoeg wordt verwarmd en tot een temperatuur die hoog genoeg is om schadelijke bacteriën te vernietigen.

5. Gebruik altijd een vleesthermometer om ervoor te zorgen dat het een veilige interne temperatuur heeft bereikt. Kijk op de verpakking wat dat is of vraag het anders aan de slager.