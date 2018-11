Virtual Reality kan smaak veranderen

Mensen houden niet alleen van zoete, hartige en zoute voeding, maar worden ook beïnvloed door de omgeving waarin ze eten. Cornell University voedingswetenschappers hebben virtual reality gebruikt om te laten zien hoe de perceptie van mensen van echt voedsel kan worden veranderd door hun omgeving.

“Wanneer we eten, nemen we niet alleen de smaak en het aroma van voedsel waar, we krijgen sensorische input van onze omgeving – onze ogen, oren, zelfs onze herinneringen aan de omgeving”, zei Robin Dando, universitair hoofddocent voedingswetenschap en senior auteur van de studie.

Ongeveer 50 panelleden die virtual reality-headsets gebruikten terwijl ze aten, kregen drie identieke monsters blauwe kaas. De deelnemers aan de studie werden virtueel geplaatst in een standaard sensorhok, een aangename bank in het park en de Cornell-koeienstal om op maat gemaakte video’s van 360 graden te bekijken.

De panelleden wisten niet dat de kaasmonsters identiek waren en beoordeelden de scherpheid van de blauwe kaas aanzienlijk hoger in de stal van de koeienstal dan in de sensorische cabine of de virtuele bank in het park.

Om de scherpteresultaten te controleren, beoordeelden panelleden ook de zoutheid van de drie monsters – en onderzoekers vonden dat er geen statistisch verschil tussen hen was.