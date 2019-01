Voedingsmiddelen om gezond ouder te worden

Gezond eten is minder belangrijk voor velen in hun jongere jaren, maar wordt des te noodzakelijker naarmate het risico op hartaandoeningen, hoge bloeddruk, Alzheimer en andere leeftijdgerelateerde aandoeningen groter wordt naarmate je ouder wordt. Wanneer je besluit gezonder te eten (hopelijk eerder vroeger dan later), moet je er rekening mee houden dat bepaalde voedingsmiddelen vol zitten met voedingsstoffen die van levensbelang zijn naarmate je ouder wordt. Hier zijn negen belangrijke:

Bosbessen en aardbeien

Deze vruchten bevatten antioxidanten die de hersenen kunnen beschermen tegen oxidatieve stress en ze kunnen ook helpen de gevolgen van leeftijds gerelateerde aandoeningen zoals dementie te verminderen. Met fruit en groenten, hoe donkerder de kleur, meestal hoe hoger de voedingswaarde.

Donkere chocolade

Dit is ook een goede bron van antioxidanten, hoewel het wordt aanbevolen om niet meer dan 8 tot 10 gram suiker per portie te gebruiken.

Wilde zalm

Vette vis zoals zalm bevat omega-3-vetzuren die door de hersenen worden omgezet in DHA (docosahexaeenzuur), waardoor de neuronale communicatie verbetert en de neurale groei wordt bevorderd.

Volle granen

Volle granen bevatten vezels (die de gezondheid van het hart ondersteunen), vitamine E (die oxidatieve schade kan helpen verminderen) en sommige omega-3-vetzuren (die ook de gezondheid van het hart ondersteunen). Vergeet niet dat onbewerkte voedingsmiddelen in het algemeen altijd de betere optie zijn. Hoe minder bewerkt, hoe beter.

Avocado

Avocado bevat goed vet, ook wel bekend als enkelvoudig onverzadigd vet, dat bijdraagt ​​aan een gezonde doorbloeding en kan helpen je bloeddruk te verlagen.

Asperges

Deze groente is een goede bron van foliumzuur, wat helpt het zenuwstelsel te ondersteunen. (Foliumzuurdeficiëntie kan leiden tot neurologische aandoeningen waaronder depressie en cognitieve stoornissen.)

Appels

Je bent waarschijnlijk bekend met het oude gezegde: “Een appel per dag houdt de dokter weg.” Weliswaar, hoewel appels niet helemaal een wondermiddel zijn, bevatten ze quercetine, een antioxidantenplantenstof die je hersencellen beschermt.

Yoghurt

Deze snack heeft eiwitten en het aminozuur L-carnitine, dat helpt de doorbloeding in de hersenen te verbeteren. B-vitamines in yoghurt kunnen ook baat hebben bij zenuwsteun.

Noten/zaden

Naast het bevatten van vitamine E, wat kan helpen de cognitieve achteruitgang te minimaliseren, bevatten noten ook veel enkelvoudig onverzadigde vetten, die ontsteking helpen verminderen.