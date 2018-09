Volwassenen lijken te profiteren van een regelmatige bedtijd

Er is bewezen dat voldoende slaap helpt om het lichaam gezond te houden en de geest scherp. Maar het is niet alleen een kwestie van minimaal zeven uur slapen. Een nieuw onderzoek naar slaappatronen suggereert dat een normale bedtijd en waaktijd voor ouderen net zo belangrijk zijn voor de hart- en stofwisselingsgezondheid. In een onderzoek van 1.978 oudere volwassenen ontdekten onderzoekers dat mensen met een onregelmatig slaappatroon meer wogen, een hogere bloedsuikerspiegel hadden, hogere bloeddruk en een hoger verwacht risico op het krijgen van een hartaanval of beroerte binnen 10 jaar dan degenen die elke dag op dezelfde tijd sliepen en ontwaakten. Onregelmatige slapers rapporteerden ook vaker depressiviteit en stress dan gewone slapers, die allebei verbonden zijn met de gezondheid van het hart. De bevindingen laten een associatie zien – geen oorzaak-en-gevolg relatie – tussen regelmaat van de slaap en hart- en metabole gezondheid.

Deelnemers gebruikten apparaten die slaapschema’s tot op de minuut volgden, zodat onderzoekers konden zien of zelfs subtiele veranderingen plaatsvonden – naar bed gaan om 10:10 uur ’s avonds in plaats van de gebruikelijke 10 uur ’s avonds – waren gekoppeld aan de gezondheid van de deelnemers. Hun leeftijd varieerde van 54 tot 93, en mensen met gediagnosticeerde slaapstoornissen zoals slaapapneu waren niet inbegrepen.

De studie volgde ook de duur van de slaap van de deelnemers en de gewenste timing – of iemand vroeg ging slapen of een nachtbraker was. Volgens deze maatregelen neigden mensen met hypertensie meer uren te slapen, en mensen met obesitas hadden de neiging later op te blijven.

Van alle drie de maatregelen was regulariteit echter de beste manier om iemands hart- en stofwisselingsziekterisico te voorspellen, vonden de onderzoekers. Zoals je zou verwachten, waren onregelmatige slapers tijdens de dag meer slaperig en waren ze minder actief – misschien omdat ze moe waren.