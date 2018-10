De voordelen van het hebben van een eerlijke vriendin

Heb je die ene vriendin, wie zo eerlijk is dat de waarheid pijn doet? Natuurlijk vind je haar leuk als persoon (anders zou het niet je vriendin zijn), maar ze is zo open met haar gedachten over alles, dat je soms zou willen dat ze loog. Hoewel je vriendin een filter mist, zou je haar voor het grootste deel niet voor iemand anders willen ruilen, en hier zijn een paar redenen waarom.

1. Je hoeft je nooit zorgen te maken dat zij tegen je liegt om te voorkomen dat je gevoelens worden gekwetst.

2. Je kunt ook net zo brutaal eerlijk tegenover haar zijn als zij tegen jou is.

3. Je hoeft je nooit zorgen te maken dat ze achter je rug over je praat.

4. Ze zal je dingen vertellen die je niet wilt horen, maar nodig hebt om te horen.

5. Ze zal je het beste advies geven.

6. Ze zal nooit slecht of goed nieuws mooier maken.

7. Alle complimenten die zij je geeft zijn oprecht.

8. Ze zal je laten weten als je iets draagt dat niet mooi is of niet bij je past.

9. Kansen zijn dat jij een van haar beste vrienden bent, omdat niet veel mensen de diepten van hun eerlijkheid begrijpen.

10. Je weet dat je een echte vriendschap met haar hebt, anders zou ze je laten weten dat ze je niet mag!