Veel voorkomende fouten die je zou kunnen maken bij het wassen van je gezicht

Je weet nu wel dat het wassen van je gezicht een noodzakelijke stap is in je huidverzorgingsregime. En waarschijnlijk is het proces een tweede natuur geworden. Maar het blijkt dat het niet zo makkelijk is als je misschien denkt. Je zou zelfs fouten kunnen maken die voorkomen dat je huid er mooi uit ziet. Van het gebruik van de verkeerde gezichtsreiniger in je huidverzorgingsroutine tot het overslaan van wasbeurten ’s avons, blijf lezen om erachter te komen wat de meest voorkomende fouten zijn bij het wassen van gezichten en wat je in plaats daarvan zou moeten doen.

Fout 1: Je gebruikt het verkeerde reinigingsmiddel

OK, dit lijkt waarschijnlijk een makkie, maar het is de moeite waard om te herhalen: je moet een reinigingsmiddel gebruiken dat is ontwikkeld voor jou huidtype. Het goede nieuws is dat er veel verschillende soorten reinigingsmiddelen zijn, van gel tot crème tot schuim.

Fout 2: Je past het reinigingsmiddel op de verkeerde manier toe

Ja, er is een goede manier en een verkeerde manier om een ​​reinigingsmiddel op je gezicht aan te brengen. Het is belangrijk om zachtaardig te zijn. Masseer het reinigingsmiddel dus licht op je huid – niet agressief wrijven – en spoel daarna en volg de rest van je huidverzorgingsroutine.

Fout 3: Je hebt vuile handen

Deze is nogal vies als je erover nadenkt, dus let op! Voordat je je gezicht reinigt, moet je je handen wassen om ervoor te zorgen dat ze helemaal schoon zijn voordat je ze op je gezicht legt. Je raakt veel dingen aan in je dagelijkse leven, van deurgrepen tot je mobiele telefoon, en je handen kunnen bacteriën bevatten op de verschillende oppervlakken waar je de hele dag mee in contact komt – vandaar dat ze een goede wasbeurt nodig hebben voordat ze in de buurt van je gezicht komen.

Fout 4: Je gebruikt heet water

Heet water kan je huid ontdoen van natuurlijke oliën die tot uitdroging kunnen leiden. Wanneer je je gezicht wast, gebruik in plaats daarvan lauwwarm water. Vertrouw ons, je teint zal je dankbaar zijn!

Fout 5: Je over-exfolieert

Exfoliëren is het proces waarbij dode huidcellen worden weggespoeld van het oppervlak van je huid en het is iets waar je voorzichtig mee wilt zijn. De huid van iedereen is anders – dus er is geen vaste regel over hoeveel keer per week je het zou moeten scrubben. Sommige mensen kunnen baat hebben bij dagelijkse exfoliatie, terwijl anderen dit misschien maar een of twee keer per week hoeven te doen. Het hangt af van jou individuele huid, dus let op hoe je huid reageert, zodat je kunt bepalen hoe vaak het geschikt is om te exfoliëren. En onthoud: wees zacht!

Fout 6: Je vergeet de moisturizer

Wat je doet nadat je je gezicht hebt gewassen, is net zo belangrijk als hoe je je gezicht wast. En als je het gebruik van moisturizer na het reinigen altijd overslaat, is het tijd om dat te veranderen – en dat geldt ook voor vette huidtypes! Nadat je je reinigingsmiddel hebt afgespoeld, breng je een moisturizer aan.