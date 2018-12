Vragen om jezelf te stellen tijdens moeilijke tijden in je relatie

Relaties zijn nooit stressvrij en makkelijk, hoe geweldig of normaal ze ook kunnen zijn. Soms kom je gewoon in bepaalde moeilijke situaties en heb je er geen zin meer in. Het is dan verstandig om na te denken en het op te lossen. Stel onderstaande vragen aan jezelf als het even moeilijk wordt.

Heb ik het alles gegeven?

De moeilijkste vraag die je jezelf kunt stellen, gaat over je eigen acties. Je moet over dingen nadenken en jezelf afvragen of je het een kans hebt gegeven, of je je uiterste best hebt gedaan en of je alles hebt gedaan wat je kon. We beoordelen anderen voordat we zelfs een kijkje nemen in de spiegel, terwijl we vaak de oorzaak zijn van veel problemen en we het niet eens weten. Het leven is net zo gemakkelijk als je wilt en zo onmogelijk als je het zelf kunt maken.

Misschien vind je je relatie moeilijk en denk je dat het de schuld van de ander is, terwijl jij de schuldige bent. Je hoeft je er niet voor te schamen, het is menselijk om fouten te maken en verstandig om te weten zodat je fouten niet opnieuw maakt.

Van wat van hem houd je het meest?

In tijden van problemen moet je stoppen met nadenken over het slechte en je richten op het goede. Je relatie zal veel ups en downs doormaken. Stel jezelf de vraag, wat is datgene waarvan je het meest houdt? Wat is het enige waar je aan denkt dat je van oor tot oor laat lachen? Denk er eens goed over na.

Waarom voel je je alleen?

Soms zijn we de grootste vijanden van onszelf. Als je een goede en gelukkige relatie hebt en je voelt je nog steeds een beetje verdrietig en leeg, dan moet je jezelf afvragen wat de oorzaak is. Waarom voel je je zo? Is het de afwezigheid van de ander wanneer je hem nodig hebt of blijft je verleden nog steeds hangen en kan je je leven niet leven zoals het zou moeten? Wees niet snel om je partner de schuld te geven, denk er eerst zelf over na.

Wat is de grootste angst voor je relatie?

Soms laten we onze angsten het overnemen en stellen we ons niet open. Het is volkomen natuurlijk om bang te zijn en iets te vrezen, maar het is niet natuurlijk als je er niets aan doet om de angst weg te nemen. Vraag jezelf, waar ben je het meest bang voor in je relatie? Is het de angst om iemand te verliezen die je blindelings vertrouwt? Is het de angst om bedrogen te worden? Is het de angst om alleen gelaten te worden? Is het de angst voor wat de maatschappij zal zeggen? Is het de faalangst? We hebben allemaal onze angsten, we moeten ze allemaal uitzoeken.

Heb je jezelf lief genoeg?

Je zou jezelf moeten afvragen, hou je genoeg van jezelf? Waardeer je jezelf genoeg? Ben je tevreden met de persoon die je bent of probeer je constant iemand te zijn die je niet bent? Je kunt pas echt van iemand houden als je helemaal van jezelf houdt en jezelf accepteert. Het is niet mogelijk om iemand je zorg en aandacht te geven zonder eerst voor jezelf te zorgen. Je kunt jezelf niet laten gaan.

Kan ik zonder hem leven?

Als al het andere faalt en je vindt dat je relatie nog steeds in vlammen opgaat, is de laatste en belangrijkste vraag jezelf afvragen of je zonder hem kunt leven. Het is een van de moeilijkste dingen om verder te gaan. Is het de hoeveelheid pijn en trauma waard? Kun je het geen laatste kans geven? Denk aan alle goede tijden, denk aan wanneer je huilde en wanneer het goed was. Denk aan wanneer hij je aan het lachen maakte. Aan alle ontelbare dingen die jullie samen deden.