Vroegere carrièrekeuzes lijken de persoonlijkheid te beïnvloeden

In de deelstaat Baden-Wurttemberg, Duitsland, beslissen 16-jarige studenten op middelbare scholen of ze op school blijven om een ​​academische carrière te volgen of om deel te nemen aan een beroepsopleiding. Een nieuwe studie biedt bewijs dat het pad dat zij kiezen jaren later hun persoonlijkheid beïnvloedt.

Het team richtte zich op twee groepen van 16-jarigen in Baden-Wurttemberg. De eersten kozen ervoor om leerlingplaatsen of andere beroepsopleidingsprogramma’s te volgen; de tweede ging door op school en ging de arbeidsmarkt op na het volgen van het hoger onderwijs. Aan het begin van de studie, en opnieuw zes jaar later, vroegen onderzoekers de deelnemers om zichzelf te beoordelen op meerdere maatregelen, waaronder persoonlijkheidskenmerken en beroepsbelangen. Het team gebruikte een techniek genaamd propensity score matching om de eigenschappen van de twee groepen proefpersonen op elkaar af te stemmen.

De studie toonde aan dat na zes jaar de zelfgerapporteerde consciëntieusheid meer toenam bij degenen die een beroepsopleiding volgden dan de leeftijdsgenoten in de academische wereld. Degenen op het beroepsonderwijs hebben ook minder belangstelling getoond voor het ondernemen van wetenschappelijke, zakelijke of ondernemersactiviteiten.

“Dit betekent dat degenen die hun opleiding niet hebben voortgezet, hun interesse in banen verliezen die normaal worden bevorderd door naar de universiteit te gaan,” zei de onderzoeker.

Het nieuwe onderzoek voegt aan het stijgende bewijsmateriaal toe dat de persoonlijkheid niet onveranderlijk is, maar verandert door het leven. De veranderingen zijn vaak subtiel, maar zinvol. Het bewijs suggereert dat veel van die veranderingen het resultaat zijn van iemands levenskeuzes.

“Deze studie biedt het sterkste bewijs dat we tot nu toe hebben dat het pad dat je kiest, je persoonlijkheid kan veranderen,” zei de onderzoeker.