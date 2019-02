Vroegtijdige ouder-kindconflicten voorspellen problemen op het levenspad

Kinderen die tijdens de eerste jaren van de lagere school meer conflicten hebben in relaties met hun moeders, kunnen het moeilijker vinden om een ​​gevoel van zin in het leven te vinden als ze volwassen worden, suggereert nieuw onderzoek. Zoals gedefinieerd door het onderzoek, houdt een gevoel van doel in dat men gelooft dat men een stabiel, verreikend doel heeft dat gedrag en doelen organiseert en stimuleert om vooruitgang naar dat doel te bevorderen.

Hoewel het hebben van een gevoel van doel belangrijk is bij het stellen van doelen en het kiezen van een loopbaan, tonen onderzoeken aan dat het ook een sleutelrol speelt bij het motiveren van kinderen om de levensvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor onafhankelijkheid – leren koken, zich aan een budget houden, een verzekering afsluiten, een gastheer zijn en andere alledaagse overlevingsvaardigheden die millennials nu ‘volwassen’ noemen.

De studie is een van de eersten die langdurige associaties toont tussen de rapporten van een kind over vroege levenservaringen en of dat kind zich later in het leven doelgericht voelt.

Kinderen die conflicterende vroege relaties met vaders rapporteerden, werden negatief beïnvloed door de ervaring, maar de negatieve impact op het doel was niet zo sterk als bij kinderen die vroege conflicten met moeders meldden. Jeugdverslagen van conflicten met vaders voorspelden ook minder tevredenheid met het leven in opkomende volwassenheid. Nogmaals, alleen het perspectief van het kind leek ertoe te doen.

Ouderlijke rapporten over problemen in de omgang met hun jonge kinderen bleken slechte voorspellers te zijn van het latere doelbewustzijn van een kind, zo bleek uit de studie.

De studie is gebaseerd op gegevens van een langlopende studie van 1.074 studenten (50 procent vrouw) en hun ouders, die allemaal zelf gerapporteerd hebben op niveaus van ouder-kindconflicten in hun gezinnen tijdens rangen 1-5.

Follow-up enquêtes, met vragen over tevredenheid met het leven en waargenomen stress werden herhaald totdat de studenten de vroege volwassenheid bereikten (leeftijd 21-23 jaar).