Vrouwen die bevallen van jongens, hebben veel meer kans op postnatale depressie

Een nieuwe studie naar postnatale depressie (PND) vond dat de kans op het ontwikkelen van deze aandoening met 79% toenam wanneer moeders babyjongens hadden in vergelijking met babymeisjes. Over het algemeen hebben de onderzoekers vastgesteld dat vrouwen die jongens baren 71-79% meer kans hebben om PND te ontwikkelen. Bovendien hadden vrouwen wiens geboorten complicaties hadden 174% meer kans PND te ervaren in vergelijking met vrouwen zonder complicaties.

Hun onderzoek toonde ook aan dat vrouwen met een neiging tot symptomen van depressie, angst en stress altijd een verhoogd risico op PND hadden, maar dat ze de kans op het ontwikkelen van PND na het ervaren van complicaties bij de geboorte hadden verkleind. Dit komt waarschijnlijk omdat deze vrouwen mogelijk meer ondersteuning na de bevalling krijgen omdat hun geestelijke gezondheidsproblemen eerder werden erkend. Deze bevinding suggereert dat interventies ter ondersteuning van vrouwen effectief kunnen zijn in het voorkomen van de ontwikkeling van PND.