Vrouwen, je kring is misschien de sleutel tot het verkrijgen van leiderschapsrollen

Vrouwen die regelmatig communiceren met een door vrouwen gedomineerde kring, zullen eerder hoge leiderschapsposities behalen, volgens een nieuwe studie van de University of Notre Dame en Northwestern University. Het onderzoek toonde aan dat meer dan 75 procent van de hooggeplaatste vrouwen een door vrouwen gedomineerde kring of sterke banden met twee of drie vrouwen onderhoudt met wie ze vaak contact hebben gehad binnen hun netwerk. Voor mannen, hoe groter hun netwerk – ongeacht de geslacht samenstelling – hoe groter de kans dat ze een hoge positie verwerven. Jammer genoeg, wanneer vrouwen sociale netwerken hebben die lijken op hun mannelijke tegenhangers, zullen ze eerder lage posities bekleden.

Voor de studie, herzien de onderzoekers sociale en communicatienetwerken van meer dan 700 oud-studenten van een top-geklasseerde business school in de Verenigde Staten. Elke student in de studie had posities op leiderschapsniveau geaccepteerd, die genormaliseerd waren voor bedrijfstak- en regiospecifieke salarissen. Onderzoekers vergeleken vervolgens drie variabelen van het sociale netwerk van elke student: netwerkcentraliteit of de grootte van het sociale netwerk; homofilie van het geslacht, of het aandeel van contacten met hetzelfde geslacht; en communicatie gelijkheid, of de hoeveelheid sterke versus zwakke netwerkbanden.

Vrouwen met een hoge netwerkcentraliteit en een door vrouwen gedomineerde kring hebben een verwacht werkaanbodniveau dat 2,5 keer groter is dan vrouwen met een lage netwerkcentraliteit en een door mannen gedomineerde kring. Als het gaat om het bereiken van leiderschapsposities, profiteren vrouwen waarschijnlijk niet van het toevoegen van de best-verbonden persoon aan hun netwerk. Hoewel deze verbindingen de toegang tot openbare informatie kunnen verbeteren die belangrijk is voor het zoeken naar werk en onderhandelingen, kunnen door vrouwen gedomineerde kringen vrouwen helpen genderspecifieke informatie te verkrijgen die belangrijker zou zijn op een door mannen gedomineerde banenmarkt.

“We zagen ook dat innerlijke kringen van elkaar profiteren, wat suggereert dat vrouwen genderspecifieke privéinformatie en ondersteuning krijgen vanuit hun eigen kring, terwijl niet-overlappende verbindingen andere arbeidsmarktaanduidingen verschaffen,” zei de onderzoeker.