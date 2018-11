Vrouwen slapen beter met hun hond dan met hun partner

Veel mensen in vele delen van de wereld delen vaak hun bed niet alleen met menselijke partners, maar ook met honden en katten. Zelf-verslag en data gegevens hebben aangetoond dat slapen met een volwassen menselijke partner zowel positieve als negatieve effecten heeft op de slaap, maar er is weinig onderzoek naar de effecten die huisdieren hebben op de kwaliteit van de slaap. Nieuw onderzoek heeft gegevens verzameld van 962 volwassen vrouwen om de relaties tussen huisdier en slaap te onderzoeken. Vijfenvijftig procent van de deelnemers deelden hun bed met ten minste één hond en 31% met ten minste één kat. Daarnaast deelden 57% van de deelnemers hun bed met een menselijke partner.

Het onderzoek wees uit dat de vrouwen die een hond in bed hadden een minder verstorende slaap hadden. Deze vrouwen onthulden ook dat ze zich comfortabeler en veiliger voelden toen hun hond naast hen sliep. Katten die in het bed van de vrouwen sliepen waren net zo storend als menselijke partners, en werden in verband gebracht met een minder gevoelens van comfort en veiligheid door zowel menselijke als hond bed partners.

Ook gingen hondenbezitters eerder naar bed en stonden ze eerder op dan mensen die katten hebben maar geen honden. Het resultaat van vasthouden aan een slaapschema zorgde voor een betere nachtrust. Bovendien kregen de vrouwen meer rust omdat ze dagelijks goed sliepen.

Andere maatregelen die zijn opgenomen in deze studie geven aan dat honden en katten, en waar ze slapen, inderdaad invloed kunnen hebben op de slaap gewoonten en perceptie van kwaliteit van de slaap.