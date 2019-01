Vrouwen worden zwaarder wanneer het werk veel van hen vraagt

Zware druk op het werk lijkt vrouwen vatbaarder te maken voor gewichtstoename, ongeacht of ze een academische opleiding hebben genoten. Dit wordt aangetoond in een onderzoek onder meer dan 3800 mensen in Zweden. De vrouwen en mannen in de studie werden driemaal onderzocht gedurende een periode van 20 jaar met betrekking tot variabelen als lichaamsgewicht en eisen en controle op het werk. Ze werden gevolgd vanaf de leeftijd van 30 tot 50 of van 40 tot 60.

Om het niveau van de werkeisen te schatten, werd aan de respondenten gevraagd naar hun werktempo, psychologische druk, of er voldoende tijd was voor hun taken en hoe vaak de eisen die werden gesteld tegenstrijdig waren. De vragen over controle op het werk hadden betrekking op zaken als hoe vaak ze iets nieuws hebben geleerd; of het werk nu om verbeelding of geavanceerde vaardigheden vroeg; en of de respondent persoonlijk heeft kunnen kiezen wat hij moet doen en hoe hij dit moet doen.

De resultaten laten zien dat de respondenten met een lage mate van controle in hun werk in de loop van de studie vaker veel gewicht kregen, gedefinieerd als een gewichtstoename van 10 procent of meer. Dit gold zowel voor vrouwen als voor mannen.

Langdurige blootstelling aan hoge werkeisen speelde daarentegen alleen een rol bij vrouwen. In iets meer dan de helft van de vrouwen die aan hoge eisen waren onderworpen, vond in de afgelopen twintig jaar een aanzienlijke toename van het gewicht plaats. Deze gewichtstoename was ongeveer 20 procent hoger dan bij vrouwen met een lage baan.

“Als het ging om het niveau van de eisen op het werk, waren alleen de vrouwen getroffen. We hebben de onderliggende oorzaken niet onderzocht, maar het kan ook gaan om een ​​combinatie van werkeisen en de grotere verantwoordelijkheid voor het huis die vrouwen vaak aannemen. Dit kan het moeilijk maken om tijd te vinden om te trainen en een gezond leven te leiden, “zegt de onderzoeker.

Het al dan niet hebben van een academische opleiding verklaart de associaties in het onderzoek niet. Ook niet de kwaliteit van het dieet of andere leefstijlfactoren. De informatie over de inname via de voeding komt echter van de respondenten zelf, met een zeker risico op onjuiste rapportage.

Tegelijkertijd is de studie, gezien de problemen in verband met werkgerelateerde stress, relevant in termen van volksgezondheid. De onderzoekers denken dat identificatie van groepen die vatbaar zijn voor stress en inspanningen om werkgerelateerde stress te verminderen waarschijnlijk niet alleen een afname van de gewichtstoename tot gevolg zal hebben, maar ook tot een vermindering van de gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes.