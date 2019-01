Door verschillende campagnes proberen de overheid en het onderwijs al jaren meisjes te interesseren voor een opleiding in de techniek. En het heeft gewerkt! Het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt, is sterk gestegen. Maar helaas gaan niet al die vrouwen die een technische opleiding hebben gevolgd in de technische sector aan de slag, en blijft deze richting gedomineerd door een mannencultuur. De technologiesector heeft vrouwen veel te bieden als beroepskeuze. We zetten hier daarom de belangrijkste redenen op een rij waarom je een carrière in de techniek zou moeten overwegen.

Er is veel werk

Als je op zoek bent naar een branche met veel mogelijkheden, dan is de techniek de juiste keuze. Er is namelijk een enorm tekort aan technici. Begin 2018 waren er meer dan 60.000 vacatures in de techniek, blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Er zijn dus genoeg bekwame technici nodig om die banen te vervullen. Dus waarom zou je als vrouw niet voor die richting kiezen? Zorg er bij het zoeken naar een vacature wel voor dat het bedrijf waarbij je solliciteert werkt volgens de belangrijkste veiligheidsnorm NEN 3140 in de elektrotechniek. Dan weet je zeker dat je veilig werkt.

Techniek is een van de best betaalde sectoren

Weet je wat nog beter is dan een baan vinden? Een baan vinden waar je goed verdiend. En de techniek staat bekend om hoge salarissen. Bovendien krijg je de gelegenheid verschillende gebieden te verkennen en kun je nieuwe vaardigheden leren. Beginnen in techniek is een goede basis die je kunt gebruiken om hogerop te komen – hoe verder je gaat, hoe meer je wordt betaald.

Er is zoveel verscheidenheid

Of het nu gaat om een functie in de automatisering, installatietechniek, iets in de richting van de elektrotechniek of vele anderen, er zijn talloze manieren om iets in deze richting te doen. Werken in die richting biedt mogelijkheden om na te denken, problemen op te lossen, creatief te zijn en nieuwe technologieën te begrijpen. Banen in de techniek zijn beschikbaar in vrijwel elke sector.

Het werk is flexibeler

Hoewel veel sectoren nog steeds de traditionele 9-5 uur functies hebben, heeft de technische industrie meerdere mogelijkheden. Laptops, mobiele telefoons en internet hebben het voor werknemers in technische en andere sectoren mogelijk gemaakt om op afstand te werken. Voor vrouwen is dit natuurlijk ideaal, vooral voor degenen die een gezin hebben of erover denken om hiermee te beginnen. Het is dan makkelijk om werk en privéleven in balans te brengen en toch aan een carrière te werken.

Lage opleidingskosten

Een van de grootste voordelen van het kiezen van techniek als een carrière, zijn de lage kosten voor de opleiding. Je hebt hoeft niet speciaal naar de universiteit om een technische professional te worden. Je kunt snel een opleiding volgen om gecertificeerd te worden, waardoor je op de lange termijn enorme hoeveelheden geld kunt besparen. Als je bijvoorbeeld iets in de richting met koel- of warmtepompinstallaties wilt doen, dan heb je een f gassen certificaat nodig om alle handelingen te mogen uitvoeren. Dat kan al vanaf € 1.595,-! Niet veel dus als je kijkt naar de kosten van een vierjarige studie aan de universiteit. Door de lage kosten is het mogelijk om in de loop van je carrière cursussen of trainingen te blijven volgen om hogerop te komen.