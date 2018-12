Waarom je een donzen dekbed moet kopen

Nu de winter in aantocht is en het steeds kouder wordt, is het misschien tijd om je beddengoed in te ruilen voor iets wat warmer en comfortabeler is. Een donzen dekbed is misschien precies wat je nodig hebt. Hoewel ze wat duurder zijn dan andere soorten dekbedden, zijn dekbedden met dons bij veel mensen geliefd. Wanneer een item populair is, komt dat omdat er veel voordelen aan zijn, en bij een donzen dekbed is dat niet anders. Weet jij wat deze zijn? We leggen het je hier uit!

Ze zijn super licht

Donzen dekbedden zijn gemaakt van de lichte, pluizige donsvlokken die van onder de veren van eenden en ganzen komen. De kwaliteit van dons kan worden bepaald door de vulkracht van het dons. Vulkracht wordt gedefinieerd als de hoeveelheid dons per gram. Hoe meer vulkracht, hoe groter de pluizen en hoe beter het isolatievermogen, en hoe minder gram dons er nodig is. Dons houdt je lichaamswarmte vast, waardoor het je comfortabel en warm houdt, zelfs op de koudste winteravonden. Slaap je onder een goed donzen dekbed, dan slaap je onder een licht en toch behaaglijk dekbed.

Ze zijn heerlijk zacht en comfortabel

Dons klinkt zacht en is het zeker ook. Als je onder een donzen dekbed slaapt voelt het lekker zacht en comfortabel aan terwijl je het nauwelijks voelt omdat het zo licht is. Bovendien voelt het minder klam aan dan bij sommige synthetische alternatieven.

Het is gemakkelijk in onderhoud

Een donzen dekbed is gemakkelijk te onderhouden. Je hoeft het slechts heel zelden te wassen of naar de stomerij te brengen. Het is wel verstandig het elke dag op te schudden en regelmatig te luchten in de frisse buitenlucht. Doe dit niet in de felle zon, want zon onttrekt vocht aan het dons en de veren.

Geen last van huisstofmijt

Dons is in principe geen fijne verblijfplaats voor huisstofmijt. Dons staat makkelijk vocht af en huisstofmijten zoeken juist vocht. Donzen dekbedden zijn dus geen aangename omgeving voor de mijt.

Het gaat lang mee

Een donzen dekbed is misschien wat duurder dan een alternatief exemplaar, maar het gaat jaren lang mee. Een goed dekbed gaat 7-10 jaar mee, afhankelijk van het gebruik. Hoe zorgvuldiger je met het dekbed omgaat, hoe langer de levensduur.

Vindt je het ook tijd om je dekbed te veranderen? Dan kun je bijvoorbeeld een donzen dekbed van Whitecloudz kopen, die meer dan 40 jaar ervaring heeft met donzen dekbedden. De dekbedden zijn van hoogwaardige kwaliteit, dus slaap je onder een heerlijk dekbed dat lang meegaat.