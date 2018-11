Waarom jou aantal partners je moeder weerspiegelt

Een nieuw onderzoek toont aan dat mensen van wie de moeder meer partners had – getrouwd of samenwonend – vaak hetzelfde pad volgen. De resultaten suggereren dat moeders persoonlijkheidskenmerken en relationele vaardigheden kunnen doorgeven waardoor hun kinderen min of meer stabiele relaties kunnen vormen.

Gegevens waren afkomstig van twee langdurige onderzoeken. Beide onderzoeken hebben dezelfde deelnemers gevolgd gedurende minstens 24 jaar. Alle mensen in de studie waren de biologische kinderen van vrouwen, zodat de onderzoekers een langdurig beeld konden krijgen van het aantal partners voor mensen in beide generaties. De enquêtes bevatten informatie over niet alleen huwelijk en echtscheiding, maar ook samenwonende relaties en dissoluties. Deze studie omvatte 7.152 mensen.

Zowel het aantal huwelijken als het aantal samenwonende partners door moeders had vergelijkbare effecten op het aantal partners van hun kinderen, zo bleek uit de studie. Uit de resultaten bleek echter dat broers en zussen die langdurig met hun moeder samenwoonden, meer partners hadden dan hun broers en zussen die minder samenwoonden.

De studie besprak drie theorieën over waarom kinderen de neiging hebben om hun moeders te volgen in termen van het aantal relaties.

Een theorie is dat veel mensen relaties ontbinden vanwege de economische instabiliteit die gepaard gaat met echtscheiding en ontbinding van samenlevingen; het inkomen van een partner is meestal verloren. Economische tegenspoed kan leiden tot slechtere kinderresultaten en een moeilijkere overgang naar volwassenheid, wat leidt tot meer instabiele partnerschappen op volwassen leeftijd, zegt de theorie.

Hoewel economische instabiliteit inderdaad verband hield met het aantal partners dat een persoon had, verminderde de controle voor economische factoren in het onderzoek de moeder-kind link in het aantal partners niet significant. Dit betekent dat geldproblemen waarschijnlijk niet de belangrijkste reden zijn waarom veel mensen het pad van hun moeder volgen als het gaat om relaties.

Een tweede theorie suggereert dat de feitelijke ervaring van het observeren van je moeder die door een scheiding gaat of een samenwoning verbreekt – of meerdere scheidingen – ertoe leidt dat kinderen zelf meer partners hebben. Volgens deze theorie zou een oudere halfbroer / -zus die zijn of haar moeder door meerdere partners zag gaan meer risico lopen dan een jongere halfzus die niet aan zoveel partners werd blootgesteld. Maar dit was niet het geval, zei de onderzoeker. Een broer of zus die zijn of haar moeder van relatie naar relatie ziet gaan, had geen statistisch groter aantal partners in vergelijking met een broer of zus die geen instabiliteit had.

Dus wat verklaart waarom moeders en hun kinderen partneringstrends delen? “Wat onze resultaten suggereren, is dat moeders hun huwbare kenmerken en relationele vaardigheden aan hun kinderen kunnen doorgeven – in positieve of negatieve zin,” zei de onderzoeker.