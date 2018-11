Waarom mensen laterale voorkeuren hebben bij kussen en knuffelen

Bij het aanraken van anderen in een sociale context, bijvoorbeeld kussen of knuffelen, hebben mensen vaak een laterale voorkeur; ze zullen bijvoorbeeld de neiging hebben om hun hoofd naar rechts te kantelen in plaats van naar links wanneer ze zoenen. Er zijn veel theorieën over de oorzaken. In een overzichtsartikel, hebben Duitse en Britse onderzoekers bestaande gegevens verzameld, die zij gebruiken om de theorieën te verifiëren. Het team heeft geconcludeerd dat de waargenomen resultaten niet alleen door rechts- of linkshandigheid kunnen worden verklaard. De handigheid speelt wel een rol, maar ook de emotionele context.

“Over het algemeen heeft de populatie in het algemeen de voorkeur om het hoofd naar rechts te kantelen tijdens het kussen, om een ​​knuffel te initiëren met de rechterhand en om een ​​baby in de linkerarm te wiegen,” vertelt de onderzoeker. Met betrekking tot kussen en knuffelen, is de veronderstelling dat mensen een dominante hand hebben die ze gebruiken om de beweging te initiëren. Volgens de theorie wordt de dominante hand onbezet gehouden tijdens het wiegen van een kind, zodat het kan worden gebruikt om andere taken uit te voeren.

“Omdat sociale aanrakingen vaak geassocieerd worden met een handbeweging, is het een voor de hand liggende veronderstelling dat de handen de laterale voorkeuren beïnvloedt”, zegt de onderzoeker. In hun reviewartikel hebben de onderzoekers een groot aantal studies opgesomd die de invloed van handen onderbouwen. Dat alleen kan de zijvoorkeuren echter niet verklaren; de emotionele context is ook relevant.

“In emotionele situaties verschuift de zijdelingse voorkeur naar rechts”, beschrijft de onderzoeker. “Het maakt niet uit of de emoties positief of negatief zijn.” Wat de voorkeur betreft, is het niet relevant of twee mensen knuffelen omdat ze blij zijn om elkaar te zien, of omdat iemand de ander troost.

De onderzoekers verklaren de linker shift in emotionele – in tegenstelling tot neutrale – situaties door te speculeren dat emoties primair worden verwerkt in de rechter hersenhelft, die verantwoordelijk is voor bewegingen van de linkerkant van het lichaam. Volgens de auteurs kan de asymmetrie die aanwezig is in menselijke sociale aanraking het best worden verklaard door een combinatie van motorische voorkeuren en emotionele dominantie van de rechterhemisfeer.