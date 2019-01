Waarom vrouwen minder kunnen betalen voor een autoverzekering

Een autoverzekering afsluiten is natuurlijk een must, maar als je een vrouw bent dan kun je een voordelige prijs ervoor betalen. Het is een feit dat er speciale autoverzekeringen zijn voor vrouwen en dat vrouwen minder hoeven te betalen ervoor. Er zijn diverse redenen waarom dat zo is:

1. Vrouwen maken minder brokken

De eerste reden waarom men een goedkopere premie aanbieden aan vrouwen, is dat volgens onderzoek vrouwen minder aanrijdingen veroorzaken en daardoor minder autoschade veroorzaken. Als de kans klein is dat ze veel gaan moeten uitbetalen, dan kan het product ook goedkoper gemaakt worden. Vele mensen zijn van mening dat vrouwen slechte autobestuurders zijn, maar vrouwen betalen ook minder boetes en krijgen veel minder ongelukken tijdens het rijden. De stelling klopt dus vaak niet.

2. Marketing

Er wordt flink wat reclame gemaakt over de diverse verzekeringen en waar je ze allemaal kunt vinden. Maar je zult wel opgemerkt hebben dat er weinig tot geen reclame wordt gemaakt over autoverzekeringen die speciaal voor vrouwen bedoeld zijn. Als je toevallig erover gehoord hebt, dan ga je zelfs moeten nagaan waar die te vinden is. Er is dus hier geen sprake van dure marketing.

3. Rijgedrag

Men is van mening dat het rijgedrag van mannen en vrouwen zeer verschillend is. Waar mannen van snelheid houden, is de vrouw wat behoedzamer. Ze rijden een beetje langzamer en wachten een beetje langer op een drukke hoek, wat best voor een beetje frustratie kan zorgen voor andere bestuurders. Maar deze voorzichtige gedrag zorgt er dus ook voor dat ze minder brokken maken in het verkeer.

4. Digitale werking

Als je een smartphone hebt, dan kan die ook van pas komen bij je autoverzekering. Tegenwoordig is alles digitaal. Alle zaken dat te maken heeft met jouw verzekering kan via email afgehandeld worden. Alle belangrijke papieren kun je ook op je smartphone opslaan voor het geval je die snel even nodig mocht hebben. Ook kun je via je smartphone snel in contact komen met een schadeverzekeraar. Dat alles bespaart de verzekeraar ook best wat geld.

5. Geen extraatjes

Wanneer je zo een autoverzekering of wa verzekering gaat afsluiten, dan zal je opmerken dat er geen extraatjes aangeboden worden. Met extraatjes wordt bijvoorbeeld bedoeld een privilegepas waarmee je je oliepeil kan laten controleren. Als het niet met je autoverzekering te maken heeft, dan krijg je die ook niet aangeboden.

Als vrouw ligt het aan jou of je voor een autoverzekering voor vrouwen wilt gaan of liever een normale verzekering wilt afsluiten. Een goedkopere premie is aantrekkelijk, maar sommige mensen hebben liever de extraatjes die aangeboden wordt door normale verzekeraars.