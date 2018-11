Waarom we niet van koffie zouden moeten houden, maar het wel doen

Waarom houden we van de bittere smaak van koffie? Bitterheid evolueerde als een natuurlijk waarschuwingssysteem om het lichaam te beschermen tegen schadelijke stoffen. Door evolutionaire logica zouden we het willen uitspugen. Maar het blijkt dat hoe gevoeliger mensen zijn voor de bittere smaak van cafeïne, hoe meer koffie ze drinken, volgens een nieuwe studie. De gevoeligheid wordt veroorzaakt door een genetische variant.

“Je zou verwachten dat mensen die bijzonder gevoelig zijn voor de bittere smaak van cafeïne minder koffie zouden drinken,” zei de onderzoeker. “De tegengestelde resultaten van onze studie suggereren dat koffieconsumenten een smaak of een vermogen krijgen om cafeïne te detecteren vanwege de geleerde positieve versterking (dat wil zeggen stimulatie) veroorzaakt door cafeïne.” Met andere woorden, mensen die een verhoogd vermogen hebben om de bitterheid van koffie te proeven – en met name de uitgesproken bittere smaak van cafeïne – leren er ‘goede dingen’ mee te associëren.

In deze studie consumeerden mensen die gevoeliger waren voor cafeïne en veel koffie dronken, een lage hoeveelheid thee. Maar dat kon alleen maar komen doordat ze het te druk hadden met koffie drinken, merkte de onderzoeker op.

De studie vond ook mensen die gevoelig zijn voor de bittere smaak van kinine en PROP, een synthetische smaak gerelateerd aan de verbindingen in kruisbloemige groenten, koffie vermeden. Voor alcohol resulteerde een hogere gevoeligheid voor de bitterheid van PROP in een lager alcoholgebruik, met name van rode wijn.

“De bevindingen suggereren dat onze perceptie van bittere smaken, op basis van onze genetica, bijdraagt ​​aan de voorkeur voor koffie, thee en alcohol,” zei de onderzoeker.