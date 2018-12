In de afgelopen decennia is yoga zeer populair geworden, hoewel het al ongeveer 5.000 jaar geleden in India ontstaan. Niet alleen heeft onderzoek de vele voordelen van yoga bewezen, maar ook medische professionals bevelen yoga aan. Hoewel sommigen yoga als een nieuwe rage beschouwen, weten anderen hoe goed deze vorm van training aanvoelt. Als jij nog niet bent begonnen met yoga, dan leggen we je hier uit waarom jij yoga een kans zou moeten geven.

Het verbetert de kracht en maakt de spieren strakker

Yoga oefeningen versterken de spieren in het lichaam en maken ze flexibeler. Het versterkt ook je spijsverterings-, bloedsomloop-, ademhalings- en zenuwstelsel.

Grotere flexibiliteit

Een van de meest bekende voordelen van yoga is meer flexibiliteit. Je gewrichten, pezen en spieren lenig houden is essentieel voor het voorkomen van blessures, en voor het verminderen van pijn en spanning door het hele lichaam. Grotere flexibiliteit verbetert ook de lichaamshouding, wat zorgt voor een betere houding en het verminderen van rug- en nekpijn.



Het geeft meer energie

Yoga vermindert stress, maakt strakke spieren los en brengt het lichaam in balans. Deze voordelen helpen je niet alleen beter te slapen, maar resulteren ook in verminderde vermoeidheid en verhoogde energie gedurende de dag.

Je krijgt een betere balans

De houdingen die worden beoefend in yoga maken gebruik van verschillende spieren en bewegingen die de balans in het lichaam bevorderen. Fysieke balans verhoogt je stabiliteit en coördinatie, wat het risico op letsel kan helpen verminderen.

Het verbetert je spijsvertering en gewicht

Yoga’s combinatie van lichaamsbeweging en stressverminderingstechnieken helpen om de functionaliteit van het gehele spijsverteringsstelsel in balans te brengen. Alle yogastijlen verlagen het stresshormoon, terwijl extra calorieën worden verbrand. Bepaalde houdingen helpen ook het maag-darmstelsel te verbeteren. Regelmatige beoefening kan ook de insulineproductie stimuleren, wat Type II Diabetes kan helpen voorkomen. Daarnaast moedigt yoga aan tot bewuste eetgewoonten, zodat beoefenaars kiezen voor gezond eten.

Het verlicht pijn

Het is aangetoond dat yoga effectief is bij het verlichten van sommige soorten chronische pijn. Het kan onder andere rugpijn, nekpijn en hoofdpijn verminderen. Er is ook aangetoond dat een regelmatige beoefening het ongemak vermindert dat mensen met kanker, multiple sclerose en auto-immuunziekten ervaren.

Het verhoogd de botdichtheid

Yoga gebruikt je lichaamsgewicht om kracht op te bouwen. Dit type oefening verbetert je botdichtheid, wat helpt botverlies en osteoporose te voorkomen.

Het verbetert de gezondheid van je hart

Alle soorten yoga zijn goed voor je hart! Regelmatige beoefening verlaagt je hartslag en de bloeddruk. Door te bewegen, wordt je hartspier sterker, wat ervoor zorgt dat bloed met meer efficiëntie en met grotere hoeveelheden zuurstof wordt gepompt. Hierdoor kan het risico op hartaandoeningen aanzienlijk worden verminderd.

Het verbetert de ademhaling

Bij yoga leer je om diep en langzamer te ademen. Dit verbetert de functie van de longen en verhoogt de hoeveelheid zuurstof die bij elke ademhaling wordt ingenomen. Naarmate de longen efficiënter werken, vinden veel beoefenaars verlichting van astma, stress en vermoeidheid.

Het versterkt het immuunsysteem

Diepe ontspanning versterkt het immuunsysteem van het lichaam, waardoor het snel en gemakkelijk bacteriën en virussen kan bestrijden. Een regelmatige beoefening vergroot het vermogen van je lichaam om gifstoffen uit de organen vrij te maken, wat je immuunsysteem nog meer zal versterken.

De mentale voordelen van yoga

Yoga leert beoefenaars ontspannen en omgaan met stress en spanning, terwijl het vermogen om zich te focussen en concentreren wordt vergroot. Gevoelens van frustratie, spijt, woede, angst en verlangen die stress kunnen veroorzaken, nemen af. Hierdoor neemt de gemoedsrust toe wat leidt tot een betere algehele gezondheid.

Emotionele voordelen van yoga

Yoga helpt je je stemming te verbeteren. Dit komt omdat yoga een sterke verbinding is tussen lichaam en geest. Het is bewezen dat yoga helpt om depressieve gevoelens te verminderen, negatieve gevoelens te laten gaan en positieve gedachten te bevorderen. Hierdoor sta je beter in het leven en wordt je gelukkiger.

Spirituele voordelen van yoga

Een regelmatige yoga beoefening creëert een nieuw bewustzijn van wie je bent in deze wereld. Je bent beter in staat om je opnieuw te verbinden met je ware essentie. Je leert om gaan met de schommeling van je gedachten, waardoor je meer vrede voelt. Hierdoor krijg je een groter gevoel van doelgerichtheid in het leven, en zal je uiteindelijk vervulling voelen.

Wat heb je nodig?

