Waarom zakenreizen slecht zijn voor je gezondheid

Moeite om je uitpuilend buikje tegen te gaan? Zakenreizen kunnen de schuld zijn, met meer dan een derde van de werknemers die regelmatig reizen beweren dat gezond eten verdwijnt. Of het nu gaat om een ​​grote latte in de trein, een gebakje pakken tussen ochtendvergaderingen of een driegangenmaaltijd samen met klanten, zakenreizen beteken slecht nieuws voor de gebruikelijke gezonde eetgewoonten van werknemers, volgens nieuw onderzoek.

De recente studie van 1000 Britse werknemers die regelmatig voor hun werk reizen, beweerde dat hun eetgewoonten erger waren toen ze van huis weg waren. In feite geloofde 36% van de respondenten dat dit het aspect was waar het meest onder werd geleden, met verstoringen van het slaappatroon die op de tweede plaats kwamen, waarbij 33% van de ondervraagden die zeiden dat een supercomfy bed bovenaan hun verlanglijstje stond als het komt een kamer kiezen voor de nacht.

Extra snacks en overgrote maaltijden halen snel de calorieën op, in feite geloofde 58% van de ondervraagde regelmatige reizigers dat ze gemakkelijk ergens tussen de 250 en maar liefst 1500 extra calorieën per dag consumeerden, vergeleken met een normale werkdag – mogelijk 50% meer dan de aanbevolen dagelijkse calorie-inname voor mannen en vrouwen.