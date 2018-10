Waarom zou je kiezen voor een elektrische fiets?

Wanneer we nadenken over alle verschillende technologieën die de wereld hebben veranderd, zijn er bepaalde die direct in ons opkomen. De computer, het internet en de smartphone, zijn maar enkele waarvan we er niet meer zonder kunnen. Er is echter eentje die steeds populairder wordt en veel mogelijkheden biedt – de elektrische fiets (ook wel e-bike genoemd). De elektrische fiets is heel erg geliefd, en niet alleen bij oudere mensen of mensen die om de een of andere reden moeite hebben met fietsen, nee ook bij jongere mensen zien we de fiets steeds vaker in het straatbeeld. En dat is niet zo gek, want de elektrische fiets kent vele voordelen. Wat de voordelen zijn, vertellen we je hier, zodat ook jij kunt overwegen om een elektrische damesfiets aan te schaffen.

Je kan verder, sneller en langer fietsen

Elektrische fietsen hebben net dat extra beetje kracht, waardoor je grotere afstanden kunt afleggen en langer door kunt rijden. Je gaat er ook sneller mee dan met een normale fiets en in sommige gevallen auto’s, vooral als het druk is op de weg. Bovendien is het makkelijker wanneer er bijvoorbeeld tegenwind is.

Je komt niet bezweet aan op je bestemming

Van fietsen ga je zweten. Zeker als je hard moet doortrappen om op tijd op je bestemming aan te komen. Met een elektrische fiets is minder kracht nodig om te komen waar je naartoe wilt gaan. De fiets ondersteunt je immers bij het trappen.

Een elektrische fiets kan je ook fit houden

Veel mensen gaan ervan uit dat je door het rijden met een elektrische fiets veel van de fysieke voordelen niet hebt die gewoon fietsen met zich meebrengt. Dat is niet het geval. Ondanks dat het je ondersteunt, moet je nog steeds trappen. En omdat het makkelijker fietsen is, zal je vaker de fiets pakken. Je blijft dus lekker actief bezig.

Elektrische fietsen zijn milieuvriendelijk

De milieuvoordelen van een elektrische fiets zijn onmiskenbaar. Elektrische fietsen produceren geen uitstoot die je met een auto of een scooter wel hebt, en zijn dus een milieuvriendelijke manier om te reizen. Bovendien kan de accu van een elektrische fiets meestal gerecycled worden.

Ze zijn niet goedkoop, maar ze kunnen je wel geld besparen

Elektrische fietsen hebben een hoog prijskaartje (alhoewel gewone fietsen van bepaalde merken ook behoorlijk prijzig kunnen zijn). Maar als je de auto vaker laat staan, bespaar je geld op onderhoud en benzine. En niet te vergeten parkeergeld, verzekeringen en wegenbelasting. Bij een elektrische fiets zijn er geen verborgen kosten om je zorgen over te maken. Dus vergeleken met de aanschaf van een auto, is een elektrische fiets betaalbaarder en meer toegankelijk voor degenen die een kleiner budget hebben. Een ideale investering dus!

Geïnspireerd geraakt om een elektrische fiets te overwegen? Bij Fietsenwinkel vindt je naast een grote collectie gewone fietsen, een ruim assortiment elektrische fietsen in diverse prijsklassen.