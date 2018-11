Wanneer het negeren van je partner je relatie kan helpen

Het is een klassieke impasse in de relatie: de ene partner vraagt ​​de ander om iets te veranderen en de partner die gevraagd wordt, blijft stil. Maar dat soort van reactie kan in feite gunstig zijn voor de relatie van koppels met een lager inkomen, volgens een nieuw onderzoek. Omgekeerd, kan terugtrekking negatief van invloed zijn op de relatietevredenheid van koppels met hoger inkomen, zo bleek uit de studie.

Net als in eerdere studies richtte deze zich op de vrouw die de partner was om de vraag te stellen en de echtgenoot die de partner was om zich terug te trekken. Voorbeelden van het vraagstijgingsgedrag waren vrouwen die vijandig waren, domineerden, bedreigden of beschuldigden, terwijl hun mannen de confrontatie vermeden.

De onderzoekers voerden twee experimenten uit met heteroseksuele paren in de loop van 18 maanden. Het eerste experiment bestond uit 515 paren (de overgrote meerderheid was getrouwd, iedereen had ten minste één kind of verwachtte een kind) en 40 procent bevond zich op of onder de federale armoedegrens. De koppels werden door het onderzoeksteam thuis bezocht en gevraagd om deel te nemen aan een reeks discussies over iets dat elke partner wilde veranderen aan zichzelf, evenals een onderwerp van onenigheid in de relatie.

In gevallen waarin de onderzoekers het vraag-intrekkingsgedrag observeerden, bleef de relatietevredenheid stabiel voor de koppels met minder financiële middelen gedurende die 18 maanden. Voor meer welgestelde paren die zich bezighouden met vraag-intrekking, daalde relatietevredenheid gedurende die periode. Interessant is dat de relatietevredenheid daalde voor paren met een lager inkomen wanneer de echtgenoten geen sterk onthoudingsgedrag vertoonden.

Bij het tweede experiment waren 414 pasgetrouwde stellen betrokken die vier keer in 27 maanden bij hen thuis waren geweest. De koppels werden gevraagd om deel te nemen aan dezelfde reeks discussies als de paren in experiment één. De onderzoekers ontdekten opnieuw dat de minder bevoorrechte paren meer ontevredenheid ervoeren over die 27 maanden, toen de echtgenoten een lagere terugtrekking vertoonden in het licht van de eisen van de echtgenotes.

De resultaten van het tweede experiment waren niet zo robuust als experiment één, wat mogelijk te wijten was aan het feit dat de tweede groep paren jonggehuwden waren terwijl de eerste groep gemiddeld vijf jaar getrouwd was.

“Levensomstandigheden kunnen voor relaties veel belangrijker zijn dan we denken, zelfs zo dat deze omstandigheden de effecten van communicatie over hoe gelukkig we zijn in onze partnerschappen lijken te matigen,” zei de onderzoeker. “Het creëren van veilige omgevingen helpt partners om goed met elkaar en met hun kinderen om te gaan, waardoor meer mensen het soort relaties en families krijgen die hen gezond en gelukkig zullen houden.”