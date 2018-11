We zijn beter in het onthouden van namen dan gezichten

Met het snel naderen van het kerstfeestseizoen, zal er voldoende gelegenheid zijn om de vertrouwde, en tergend onhandige, sociale situatie opnieuw te beleven van het niet kunnen herinneren van de naam van een kennis. Deze ervaring brengt velen van ons ertoe te geloven dat we vreselijk zijn in het onthouden van namen. Nieuw onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze intuïtie misleidend is; we zijn eigenlijk beter in het onthouden van namen dan gezichten.

De auteurs van de studie suggereren dat wanneer we onszelf afzweren voor het vergeten van iemands naam, we onterechte eisen stellen aan onze hersenen. Het onthouden van iemands gezicht in deze situatie is afhankelijk van herkenning, maar het onthouden van hun naam is een kwestie van herinneren, en het is al goed ingeburgerd dat de mens veel beter is in het eerste dan in het laatste. De onderzoekers wijzen er ook op dat we ons alleen maar bewust worden dat we een naam vergeten zijn wanneer we het gezicht al hebben herkend.

Voor de studie hebben de onderzoekers een ‘eerlijke test’ ontworpen, waarbij ze namen tegen gezichten leggen op een gelijk speelveld. Ze hebben een experiment opgezet om gelijke eisen te stellen aan het vermogen van deelnemers om gezichten en namen te onthouden door beide te testen in een spel van herkenning. Uit de resultaten bleek dat deelnemers consistent hogere scores behaalden bij het onthouden van namen dan gezichten – ze herkenden maar 64% van de gezichten en maximaal 83% van de namen in de tests.

Voor de studie kregen de deelnemers een toegewezen tijdsperiode om onbekende gezichten en namen te onthouden en vervolgens werden ze getest op welke ze dachten dat ze eerder hadden gezien. De onderzoekers herhaalden de test, maar deze keer compliceerden ze het experiment door deelnemers verschillende afbeeldingen van dezelfde gezichten en de namen in verschillende lettertypen te laten zien. Dit was om de test zo realistisch mogelijk te maken, omdat echte gezichten iets anders lijken, door factoren zoals belichting en kapsel, elke keer dat je ze ziet.

Gemiddeld herkent de deelnemer 73% van de gezichten als dezelfde foto wordt getoond en 64% als een andere foto wordt getoond. Aan de andere kant herkenden ze 85% van de namen in hetzelfde formaat en 83% in verschillende lettertypen en formaten. Toen de onderzoekers gezichten en namen van beroemde mensen presenteerden, behaalden de deelnemers een veel evenwichtiger score – ze herkenden min of meer hetzelfde aantal gezichten als namen.

De resultaten tonen aan dat we bijzonder slecht zijn in het herkennen van onbekende gezichten, maar zelfs met gezichten en namen die we eerder hebben ontmoet, presteren we nog steeds niet beter in het herkennen van gezichten dan in namen.