We voelen het voordeel van aardige daden

Psychologen van de Universiteit van Sussex hebben bevestigd dat de warme gloed van vriendelijkheid echt is, zelfs als er niets in zit voor jou. In hun studie ondernamen ze een grondige analyse van bestaand onderzoek dat de hersenscans toont met betrekking tot meer dan 1000 mensen die aardige beslissingen nemen. Voor de eerste keer splitsen ze de analyse tussen wat er in de hersenen gebeurt wanneer mensen handelen vanuit echt altruïsme – waar niets voor hen in zit – en wanneer ze handelen met strategische vriendelijkheid – wanneer er iets te winnen valt.

Veel individuele onderzoeken hebben laten doorschemeren dat vrijgevigheid het beloningsnetwerk van de hersenen activeert, maar deze nieuwe studie is de eerste die deze studies samenbrengt en de resultaten vervolgens verdeelde in twee soorten vriendelijkheid – altruïstisch en strategisch. De wetenschappers van Sussex ontdekten dat beloningsgebieden van de hersenen actiever zijn – dat wil zeggen meer zuurstof verbruiken – wanneer mensen handelen met strategische vriendelijkheid, wanneer er een kans is voor anderen om de gunst terug te geven.

Maar ze ontdekten ook dat daden van altruïsme, zonder hoop op persoonlijk voordeel, ook de beloningsgebieden van de hersenen activeren, en meer dan dat, dat sommige hersengebieden actiever waren tijdens altruïstische vrijgevigheid, wat aangeeft dat er iets unieks is aan altruïstisch zijn zonder de hoop iets terug te krijgen.