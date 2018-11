Dit zijn de welbekende én nieuwe kerstdrankjes van Starbucks

Naast de feestelijk cups, heeft Starbucks ook de welbekende én nieuwe kerstdrankjes bekend gemaakt. De line-up bestaat uit een aantal oude bekenden en nieuwe favorieten. De Gingerbread Latte en Toffee Nut Latte zijn terug van geweest. Nieuwe dranken dit jaar zijn onder andere een heerlijke Christmas Brulee Latte, Salted Caramel Brownie Hot Chocolate en een Flat White met Cinnamon Spice.

Alle Starbucks dranken worden standaard geserveerd met halfvolle melk, maar klanten kunnen ook kiezen uit plantaardige alternatieven zoals soja-, kokos-, haver- of amandeldrink. Er zijn ontelbaar veel manieren om jouw Starbucks drank te personaliseren. Zo kun je vragen om minder (of geen) slagroom, geen toppings en kun je drie suikervrije siropen toevoegen: vanille, hazelnoot of karamel – allemaal manieren om die helpen de hoeveelheid suiker en calorie te verminderen.

Gloednieuw voor 2018

Christmas Brulee Latte

Een seizoensgebonden variant op de traditionele Crème Brulee – Romige eierpunch wordt gestoomd met een rijke Crème Brulee-saus en gemengd met verse espresso en vervolgens afgewerkt met een Christmas Brulee. Zachte kruiden complementeren de koffie en de luxe Crème Brulee saus. De Latte wordt afgetopt met Crème Brulee Twinkles.

Salted Caramel Brownie Hot Chocolate

Gestoomde melk en mokka saus gecombineerd met gezouten karamelsaus, overgoten met een slagroom van gezouten karamel brownie en afgewerkt met een mix van brownie-kruimels en gezouten karamel bros. De perfecte balans tussen zoet en zout.

Flat White with Cinnamon Spice

Een vleugje kardemom, vanille en kaneel worden gemengd met onze espresso om de Flat White een verfijnde draai te geven (kan ook als Latte worden aangeboden). De kaneelsuiker wordt door de melk gestoomd en over de espresso gegoten, waardoor jouw ochtendkoffie een feestelijke kick krijgt.

Terugkerende favorieten

Gingerbread Latte

Voor het ultieme feestdrankje ben je bij de Gingerbread Latte aan het goede adres. Overgoten met peperkoek-slagroom en knapperige wafel, vermengen de zoete, kruidige peperkoekaroma’s zich met de espresso en gestoomde melk. Nootmuskaat als finishing touch en die pittige snaar wordt elke keer weer geraakt.

Toffee Nut Latte

Een van de meest bekende feestelijke favorieten. De Toffee Nut Latte is perfect voor klanten die de voorkeur geven aan karamelaroma’s of nootachtige lekkernijen. De rijke, boterachtige smaak van zoete toffee wordt gecombineerd met de warmte van geroosterde noten en vermengd met espresso en fluweelzachte gestoomde melk. Royaal afgewerkt met slagroom en onze klassieke Toffee Nut Sprinkles.