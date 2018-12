Welke kerstdecoratie kies je dit jaar?

Kerst is voor elk gezin een andere gelegenheid. Maar in het middelpunt van elk huishouden staat de kerstboom en zijn oogverblindende decoraties. Hoe je ervoor kiest om de jouwe te versieren, kan veel onthullen. Om je in de kerststemming te krijgen, hebben we een selectie van onze favoriete kerstbomen, lichten en decoraties samengesteld. Welke kies jij dit jaar?

De traditionalist

Kerstmis is een oud feest en voor degenen onder jullie die liever de feesten traditioneel houden, is een klassieke benadering vaak de favoriete. Warm rood, glinsterend groen en goud vormen de kleurenpaletten van het huishouden van de traditionalist. Aandacht voor detail staat centraal en het uitdrukken van feestelijke gezelligheid staat centraal in het huis. Veel decoraties die aan de boom van de traditionalist hangen, zijn vaak erfstukken of handgemaakte ambachten die de kinderen op school hebben gemaakt. Sentimentele waarden vormen de kern van de traditionalist en het belangrijkste is dat geliefden dichtbij zijn in deze speciale tijd.



De Glitter en de Glamorous

Het blitse en glamoureuze type is degene die in alles het beste verlangt. Zeer concurrerend, ze kiezen voor metallics en chroom, ze streven ernaar om hun vrienden, familieleden en buren te overtreffen. Durf niet een blitse en glamoureuze stijl advies te geven! Het zijn kerstprofessionals die weten wat ze willen en een kleurenschema en thema gepland hebben, maanden van tevoren. Kersttijd staat voor het feestseizoen en algehele decadentie. Meer is meer en voor het blitse en glamoureuze, betekent groter beter. Hun weelderige feestjes en goed gepolijste huizen verdienen een vleugje magie.



De Minimalist

Voor moderne huizen of professionals die kiezen voor Scandinavische stijl, maar dat hygge-gevoel willen behouden, is minimalisme de go-to-trend in de kersttijd. Minimalisten kiezen voor een precieze, zilvergekleurde, no-nonsense aanpak van de feestdagen. Terwijl ze aan de vieringen willen deelnemen, vereist de minimalist weinig gedoe en het besparen van kostbare tijd en welverdiend geld is cruciaal.

Voor Kerstmis met een randje, is soms minder meer. Je hoeft niet veel moeite te doen voor een echte impact en voor degenen onder jullie die weinig tijd over hebben, is het misschien de ideale optie.



De aandachtzoeker

Als er ooit een tijd is om te genieten van kleur en licht, is het de feestelijke tijd. Het belangrijkste doel van de aandachtzoekers met Kerstmis is om te genieten van alles en iedereen. Voor gadgetliefhebbers en allround pleasers is het belangrijk om de juiste decoraties te kiezen om dit in hun huizen weer te geven. De aandachtzoeker probeert niets liever dan het nieuwste product of de nieuwste trend te vinden. Levendige, veelkleurige paletten en flitsende lichten vormen de kern van het feestelijke huis van de aandachtzoeker.