Het kost vaak veel tijd en energie, en niet te vergeten geld, om je huis zo in te richten dat het een droomhuis wordt. Soms is enige wat je nodig hebt echter een opvallend accessoire of meubelstuk met een creatief of functioneel ontwerp om de ruimte tot een geheel te maken. Een tafel kan dat stuk zijn. Tafels zijn een belangrijk onderdeel van elk huis – het gezin, de familie en vrienden zitten eraan voor een heerlijke maaltijd of om gezellig een spelletje te doen of te kletsen, dus is het van belang dat deze mooi, functioneel en origineel is. Welke tafel past bij jouw interieur? We geven je hier tips hoe je deze kunt vinden.

Denk aan de ruimte die je hebt

De belangrijkste beperking van het soort tafel dat je kunt kopen, is de grootte van je eetkamer. Zorg er dus voor dat de tafel past in de ruimte zodat je er makkelijk om heen kunt lopen. Om ervoor te zorgen dat stoelen comfortabel geschoven kunnen worden, heb je ten minste 110 cm nodig tussen de rand van de tafel en de muren of het dichtstbijzijnde meubelstuk. Houdt er ook rekening mee hoeveel mensen er regelmatig aan de tafel zullen zitten.

Welke vorm?

Er zijn zoveel vormen tafels op de markt. Denk aan ronde, ovale, vierkante en rechthoekige. Welke je ook kiest, de vorm is een kwestie van je eigen persoonlijke smaak en natuurlijk het soort interieur dat je hebt, en de grootte van de ruimte.

Welke stijl?

Heb je een modern interieur? Kies dan voor een ronde tafel in een lichte kleur zoals wit. Maar ook industriële tafels gaan goed samen met een moderne inrichting. Heeft je interieur een stoere, natuurlijke uitstraling, dan past een boomstamtafel er perfect bij. Bovendien kun je boomstamtafels op maat laten maken, dus passen ze in elk huis, ongeacht de grootte. Heb je een landelijke inrichting? Hout is hiervoor zeer geschikt omdat deze warmte uitstraalt. Kies voor oud hout voor een authentieke look. Heb je een minimalistisch interieur? Dan is een designtafel een must. Weet je niet precies wat de stijl van je interieur is? Neem dan een groot element in je huis als uitgangspunt, en stem daar de tafel op af.