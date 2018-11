De wetenschap achter gezichtsmassage rollers

Gezichtsmassage met een roller kan de bloeddoorstroming van de huid gedurende meer dan tien minuten na de massage verhogen. Het kan ook de vasodilatatie verbeteren – de verwijding van bloedvaten, – op de lange termijn, volgens een onderzoek door onderzoekers in Japan. Schoonheidsexperts zijn lovend over hen, en miljoenen van ons kopen ze, maar wat vinden wetenschappers van gezichtmassage rollers? Weinig studies hebben tot nu toe de effecten van het gebruik van gezichtsmassage apparaten onderzocht. Om dit gat te dichten, voerden onderzoekers korte- en langetermijnexperimenten uit met deelname van gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers om de effecten van het gebruik van een massagerol op de gezichtshuid en de bloedstroom te onderzoeken.

In het kortetermijnexperiment kan zelfs een massage van vijf minuten de bloedstroom van de gelaatshuid op de gemasseerde wang aanzienlijk verhogen, met een relatieve verandering tot ongeveer 25%. Visualisatie van de verandering in de bloedstroom werd bereikt met behulp van een niet-invasieve techniek genaamd laser speckle flowgraphy.

Een verrassend resultaat was de duur van het onmiddellijke effect na de massage van vijf minuten. “De toename van de doorbloeding van de huid na het aanbrengen van de massagerol bleef veel langer bestaan ​​dan we hadden verwacht”, zeggen de onderzoekers. “Mechanische stimulatie op de korte termijn door een gezichtsmassaroller verhoogde de doorbloeding van de huid gedurende meer dan tien minuten, uitsluitend in de gemasseerde wang.”

In het lange-termijn-experiment onderzochten de onderzoekers de effecten van dagelijkse massage op de rechterwang gedurende een periode van vijf weken. Ze onderzochten ook de reactiviteit van bloedvaten in het gelaat tot een hittestimulus, waarbij een verhittingssonde werd gebruikt die was ingesteld op 40° C, om te testen of er veranderingen waren in de vasculaire dilatatiereactie.

Bevindingen uit de langetermijnstudie suggereerden dat het gebruik van een roller de bloedstroomrespons, of de zogenaamde vaatverwijdende respons, op warmtestimulatie verbeterde. Een verklaring hiervoor kan zijn dat endotheelcellen in het gemasseerde gebied meer stikstofoxide produceren, waarvan bekend is dat het een krachtige vasodilatator is.