Wil je gezondere eetgewoonten? Begin met een workout

In het laatste bewijs dat het de moeite waard is om vast te houden aan je op gezondheid gerichte goede voornemens, hebben onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin ontdekt dat regelmatig sporten gekoppeld is aan betere eetgewoonten. De nieuwe studie keek naar 2.680 jonge volwassenen die niet regelmatig trainden of op dieet waren. Wetenschappers ontdekten dat voormalige zittende studiedeelnemers na een aantal weken trainen meer kans hadden om voedingsmiddelen zoals mager vlees, fruit en groenten te kiezen, terwijl voorkeuren voor gefrituurd voedsel, frisdrank en andere ongezonde opties afnamen.

Deelnemers kregen de opdracht om hun dieet niet significant te veranderen, maar het gebeurde hoe dan ook. Hoewel deze studie niet het mechanisme achter de veranderingen achter de schermen onderzocht, is uit eerder onderzoek gebleken dat matige lichaamsbeweging een voorkeur voor voedingsmiddelen met veel vet in dieren kan verminderen door veranderingen in de dopaminewaarden. Verschillende studies hebben ook een verband aangetoond tussen de intensiteit van lichaamsbeweging en de hoeveelheid eetlustregulerende hormonen in het lichaam.

De onderzoeker zegt wat de veranderingen in eetvoorkeuren beïnvloedt wanneer mensen aan het sporten zijn kan waarschijnlijk over een breed tijdsbestek consistent zijn. De studie onderzocht mensen in de leeftijd tussen 18 en 35, een periode van jonge volwassenheid die cruciaal is voor het vormen van gezonde gewoonten. Eerdere studies hebben aangetoond dat er aanzienlijke gewichtstoename optreedt tijdens de universiteitsjaren en dat een mild tot matig overgewicht op de leeftijd van 20 tot 22 jaar het risico op obesitas op latere leeftijd verhoogt.

Deelnemers die zeiden dat ze aan het begin van het onderzoek minder dan 30 minuten per week trainden, startten drie keer per week 30 minuten aerobe training gedurende 15 weken, met instructies om hun dieet niet significant te veranderen. De oefensessies bestonden uit 30 minuten aërobe oefening bij 65-85 procent van de leeftijd- en genspecifieke maximale hartslag van de persoon, een warming-up van 5 minuten en een afkoeling van 5 minuten. Deelnemers droegen hartslagmonitoren en konden kiezen uit verschillende soorten oefeningen, zoals op hometrainers, loopbanden of elliptische apparaten.